تيسلا تعتزم بناء مصنع لتخزين الكهرباء في الصين

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أعلنت شركة تيسلا الأميركية المتخصصة في المركبات الكهربائية والمُصنّعة للبطاريات والألواح الشمسية، الجمعة توقيع عقد في الصين لبناء أول محطة تخزين طاقة واسعة النطاق تابعة لها مخصصة لشبكة الكهرباء الصينية.

وأعلنت الشركة على شبكة التواصل الاجتماعي الصينية “ويبو” أن “تيسلا وقّعت رسميا أول مشروع محطة تخزين طاقة للشبكة في البر الرئيسي الصيني”.

وأوضحت أن هذه المنشأة التي يُتوقع أن تكون “الأكبر” من نوعها في الصين، “ستسمح بتعديل موارد شبكة الكهرباء وتخفيف الضغوط المتعلقة بإمدادات الكهرباء في المناطق الحضرية بشكل فعال”.

وذكرت وكالة “ييكاي” المالية الصينية أن العقد الذي وقّعته تيسلا شنغهاي، وسلطات هذه المدينة الرئيسية في شرق الصين، وشركة “تشاينا كانغفو إنترناشونال ليسينغ”، ينص على استثمار أربعة مليارات يوان، أي ما يناهز 560 مليون دولار.

وأنشأت تيسلا خط تجميع سيارات في شنغهاي، أنتج أيضا في الربع الأول من عام 2025 أكثر من 100 ميغاباك للتصدير، خصوصا إلى أوروبا.

ميغاباك هي بطارية عملاقة يمكنها تخزين أكثر من 3,9 ميغاواط/ساعة من الكهرباء، أي ما يعادل متوسط استهلاك 3600 منزل لمدة ساعة واحدة، وفق موقع تيسلا الإلكتروني.

وتوضح الشركة أن هذه الكتل التي تشبه الحاويات البيضاء، يمكن توصيلها ببعضها البعض إلى أجل غير مسمى، ولكل منها جهاز اتصال خاص بها.

في هذه المرحلة، تشير المجموعة الأميركية إلى أنها ركّبت بطاريات من هذا النوع بطاقة تزيد عن 10 غيغاواط/ساعة، لا سيما في ولايات أميركية مثل تكساس (81 وحدة) وألاسكا (37 وحدة)، وكذلك في أستراليا (212 وحدة).

يأتي توقيع هذا العقد في وقت تشهد العلاقات بين واشنطن وبكين توترا، في ظل الحرب التجارية التي بدأها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

كان الملياردير إيلون ماسك، رئيس شركة تيسلا، مستشارا مقربا لترامب خلال حملته الانتخابية، وكان حتى وقت قريب رئيسا للجنة كفاءة الحكومة (DOGE) التي تتمثل مهمتها في خفض الإنفاق الفدرالي بشكل كبير.

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