ثلاثة قتلى باليونان وحرائق واضطرابات في الملاحة بسبب الرياح العاتية

afp_tickers

3دقائق

توفي سائحان فيتناميان في جزيرة ميلوس اليونانية ببحر إيجه بعد أن تسببت رياح عاتية الجمعة باضطرابات في الرحلات من وإلى الجزر خلال ذروة الموسم السياحي، في حين أسفرت حرائق حرجية عن سقوط ضحية.

وصرحت مسؤولة في شرطة الموانئ اليونانية لوكالة فرانس برس “عُثر على رجل وامرأة فاقدي الوعي في البحر” قرب شاطئ ساراكينيكو في جزيرة ميلوس بجزر سيكلاديس “ونُقلا إلى المركز الصحي المحلي”.

وقالت “كانا فيتناميين ضمن مجموعة سياحية. سقطت المرأة في الماء ويبدو أن الرجل حاول إنقاذها ما أدى إلى وفاتهما” بدون مزيد من التفاصيل.

وأفادت قناة “إرت” العامة أن السائحين كانا في عقدهما السادس. وسقطت المرأة في المياه عندما كانت تمشي على صخور بالقرب من الشاطئ وجرفتها الأمواج. ولقي لرجل حتفه وهو يحاول إنقاذها.

تُعد حوادث البحر والغرق شائعة خلال فصل الصيف في اليونان حيث يزور عدد كبير من السياح الجزر.

وقد أجبرت الرياح القوية التي تهب منذ صباح الجمعة خاصة في بحر إيجه (شرق)، بعض العبَّارات على البقاء في ميناء بيرايوس الرئيسي قرب أثينا، وفقا لشرطة الموانئ.

وفي نهاية اليوم، انطلقت ثلاث عبارات على الأقلّ إلى باروس وسانتوريني وكريت.

وتسبّبت الرياح العاتية التي بلغت سرعتها 88 كيلومترا في الساعة والحرارة المرتفعة التي وصلت إلى 35 درجة مئوية في بعض المناطق في عدة حرائق في أنحاء البلد، منها حريق قوي في كيراتيا، على بعد 43 كيلومترا جنوب شرق أثنيا، بحسب ما أعلنت السلطات.

وخلال مؤتمر صحافي مباشر مساء الجمعة، أعلن الناطق باسم جهاز الإطفاء فاسيليس فاتراكويانيس عن “وفاة شخص مسنّ” في منزله الذي دمّره الحريق في كيراتيا.

ودعت وزارة الحماية المدنية سكان كيراتيا إلى إخلائها، فيما دمرت ثلاثة منازل على الأقل وغطى ضباب كثيف المنطقة.

واندلعت حرائق في أجزاء أخرى من البلد ووضعت وزارة الحماية المدنية بعض المناطق، خصوصا أتيكا حيث العاصمة أثينا وشرق بيلوبونيز وكريت (الجنوب) في مستوى إنذار أحمر بسبب خطر الحرائق العالي.

جبه/ليل-م ن/ص ك