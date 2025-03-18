جامعة تركية تلغي شهادة منافس لأردوغان في ضربة للمعارضة

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إسطنبول (رويترز) – قالت جامعة إسطنبول يوم الثلاثاء إنها ألغت شهادة أكرم إمام أوغلو المنافس السياسي الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان بسبب مخالفات، في ضربة للمعارضة قبل أيام من اتخاذها قرارا باختياره مرشحا عنها للرئاسة في الانتخابات المقبلة.

ولا يستطيع رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وهو من أكبر أحزاب المعارضة الشعب الجمهوري، الترشح للرئاسة دون شهادة جامعية. وقال إمام أوغلو إن قرار الجامعة غير قانوني وخارج نطاق ولايتها القضائية وإنه سيطعن عليه قضائيا.

وأضاف “سنذهب بهذا القرار غير الشرعي إلى القضاء وسنطعن عليه… ليس لدي ثقة في صدور أحكام عادلة”، مستشهدا بالضغوط السياسية على القضاء.

ومضى يقول “لن أستسلم، ولن أكلّ. لم يعد أكرم هدفا لهذا الإجراء، وإنما الأمة بأسرها، وكل ما اكتسبه الشعب وحققه أصبح في خطر”.

وتنفي حكومة أردوغان ممارسة أي ضغوط سياسية على المحاكم وتقول إن القضاء مستقل.

وتأتي هذه الخطوة وسط حملة قانونية صارمة على شخصيات المعارضة، لا سيما إمام أوغلو وصدور لوائح اتهام كثيرة ضده.

وقالت سيدة ديميرالب، رئيسة قسم العلاقات الدولية في جامعة ايشك في إسطنبول “هذه نقطة تحول أخرى في التراجع الديمقراطي في تركيا… مجموعات المعارضة المختلفة تعتبر هذا خطوة تنطوي على ترهيب شديد”.