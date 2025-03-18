مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

جامعة تركية تلغي شهادة منافس لأردوغان في ضربة للمعارضة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

إسطنبول (رويترز) – قالت جامعة إسطنبول يوم الثلاثاء إنها ألغت شهادة أكرم إمام أوغلو المنافس السياسي الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان بسبب مخالفات، في ضربة للمعارضة قبل أيام من اتخاذها قرارا باختياره مرشحا عنها للرئاسة في الانتخابات المقبلة.

ولا يستطيع رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وهو من أكبر أحزاب المعارضة الشعب الجمهوري، الترشح للرئاسة دون شهادة جامعية. وقال إمام أوغلو إن قرار الجامعة غير قانوني وخارج نطاق ولايتها القضائية وإنه سيطعن عليه قضائيا.

وأضاف “سنذهب بهذا القرار غير الشرعي إلى القضاء وسنطعن عليه… ليس لدي ثقة في صدور أحكام عادلة”، مستشهدا بالضغوط السياسية على القضاء.

ومضى يقول “لن أستسلم، ولن أكلّ. لم يعد أكرم هدفا لهذا الإجراء، وإنما الأمة بأسرها، وكل ما اكتسبه الشعب وحققه أصبح في خطر”.

وتنفي حكومة أردوغان ممارسة أي ضغوط سياسية على المحاكم وتقول إن القضاء مستقل.

وتأتي هذه الخطوة وسط حملة قانونية صارمة على شخصيات المعارضة، لا سيما إمام أوغلو وصدور لوائح اتهام كثيرة ضده.

وقالت سيدة ديميرالب، رئيسة قسم العلاقات الدولية في جامعة ايشك في إسطنبول “هذه نقطة تحول أخرى في التراجع الديمقراطي في تركيا… مجموعات المعارضة المختلفة تعتبر هذا خطوة تنطوي على ترهيب شديد”.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
57 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيرالدين وونغ ساك هُوي

هل سمعت شيئًا عن الدبلوماسية السويسرية وترغب في أن نتحقق من صحته؟

ليس كل ما يُتداول عن العلاقات الخارجية لسويسرا دقيقًا أو مفهومًا بشكل صحيح. هل صادفت.ي ادعاءات أو مفاهيم خاطئة مشابهة حول دور سويسرا في العالم؟

شارك في الحوار
1 إعجاب
1 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية