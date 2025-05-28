جعفر بناهي يؤيد إضراب سائقي الشاحنات في إيران

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أعرب جعفر بناهي المخرج الإيراني الفائز بالسعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي، عن دعمه لإضراب سائقي الشاحنات في بلاده.

وبعد سنوات من منعه من مغادرة الأراضي الإيرانية وإنجازه أفلاما بالسرّ وتمضيته فترات في السجن، حصل المخرج السينمائي على واحدة من أكثر الجوائز المرموقة في السينما العالمية عن فيلمه “مجرد حادث”.

ينفذ سائقو الشاحنات في جميع أنحاء إيران لليوم السابع إضرابا نادرا من حيث المدة والحجم، سعيا لتحسين ظروفهم في قطاع حيوي لاقتصاد البلاد.

وقالت “وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان” ومقرها في الولايات المتحدة إن سائقي الشاحنات يحتجون على ارتفاع أقساط التأمين وشروط السلامة المتدنية على الطرق وارتفاع أسعار الوقود وانخفاض أسعار الشحن.

وكتب بناهي على إنستغرام بعد عودته إلى إيران الاثنين بعد فوز فيلمه “لقد سئموا. ليس لديهم خيار سوى الإضراب”.

وأضاف “عندما يسلم اللصوص والأميون زمام الأمور، تكون النتيجة هذا الوضع المروع: فساد وسوء إدارة في كل شيء، من الاقتصاد والثقافة إلى البيئة والسياسة”.

بدأ الإضراب الأسبوع الماضي في مدينة بندر عباس الساحلية في جنوب غرب البلاد، ثم توسع نطاقه وفقا لتقارير مجموعات مراقبة على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام ناطقة بالفارسية مقرها خارج إيران.

ورأى بناهي أن “هذا الإضراب بمثابة نداء قوي للحكومة يقول : يكفي! أوقفوا كل هذا القمع والنهب”.

وسبق لبناهي الذي دأب على انتقاد الحكومة أن سُجن مرتين في إيران، أولاهما لمدة 86 يوما عام 2010، والثانية لنحو سبعة أشهر بين عامي 2022 و2023، حين نفذ إضرابا عن الطعام مطالبا بإطلاق سراحه.

سجو/شي/ب ق