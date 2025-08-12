جنوب إفريقيا تعتزم تقديم عرض يجنبها رسوما أميركية بنسبة 30%

The Swiss voice in the world since 1935
ستعرض جنوب إفريقيا على الولايات المتحدة الثلاثاء اتفاقية تجارية جديدة “سخية” تمكنها من تجنب رسوم جمركية بنسبة 30% ، حسبما أعلن وزراء في مؤتمر صحافي.

وفرضت واشنطن الجمعة رسوما باهظة على بعض صادرات جنوب إفريقيا، وهي من الأعلى في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، رغم مساعي بريتوريا للتفاوض على إجراءات تمكنها من تفادي خسارة هائلة للوظائف.

لم يكشف الوزراء تفاصيل العرض الجديد، لكنهم أكدوا استكمال إجراءات نوقشت سابقا لزيادة واردات الدواجن والتوت الأزرق ولحم الخنزير من الولايات المتحدة.

وذكر مسؤولون أن الرسوم المعلنة قد تُكلف الاقتصاد حوالى 30 ألف وظيفة، مع بلوغ معدل البطالة 33,2 % وفق إحصاءات نشرت الثلاثاء.

وقال وزير التجارة باركس تاو “هدفنا إثبات أن صادرات جنوب إفريقيا لا تمثل تهديدا بالنسبة للصناعات الأميركية”. 

والولايات المتحدة ثالث أكبر شريك تجاري لجنوب إفريقيا بعد الاتحاد الأوروبي والصين. 

غير أن صادرات جنوب إفريقيا تمثل 0,25 % فقط من إجمالي واردات الولايات المتحدة، وبالتالي فهي “لا تشكل تهديدا للإنتاج الأميركي” وفق تاو.

بدوره، قال وزير الزراعة الجنوب إفريقي جون ستينهاوسن إن الدبلوماسيين الأميركيين أثاروا قضايا متعلقة بالسياسات الداخلية لبلاده معتبرا الأمر “مفاجئا إذ كنا نظن أننا نخوض مفاوضات تجارية”.

وثمة خلاف بين البلدين بشأن عدد من القضايا الداخلية والسياسات الدولية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد انتقد قوانين متعلقة بالأراضي والوظائف، الهدف منها معالجة فوارق عرقية مستمرة منذ انتهاء حقبة الفصل العنصري قبل 30 عاما.

