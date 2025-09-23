The Swiss voice in the world since 1935
أخبار
جنيف الدولية

سويسرا تحث إسرائيل على رفع القيود عن المعدات الطبية وإعادة فتح ممرات الإجلاء

تم نقل طفل نجا من غارة إسرائيلية في غزة إلى إيطاليا لتلقي العلاج، ضمن رحلات إنسانية نظمتها الحكومة الإيطالية. ووصل الأطفال برفقة أمهاتهم إلى مطار ميلانو ليناته يوم 11 يونيو 2025.
تم نقل طفل نجا من غارة إسرائيلية في غزة إلى إيطاليا لتلقي العلاج، ضمن رحلات إنسانية نظمتها الحكومة الإيطالية. مطار ميلانو ليناته يوم 11 يونيو 2025. Keystone-SDA

دعت سويسرا، في إعلان مشترك مع عدد من الدول، إسرائيل إلى رفع القيود المفروضة على دخول الأدوية والمعدات الطبية إلى قطاع غزة.

تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

وقد وقّع وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس هذا الإعلان، الذي نُشر يوم 23 سبتمبر 2025، في نيويورك خلال مؤتمر الأمم المتحدة حول الشرق الأوسط وحل الدولتين. وأكد الإعلان على ضرورة إعادة فتح ممرات الإجلاء الطبي من غزة إلى الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، لتمكين المرضى من الحصول على الرعاية العاجلة التي يحتاجون إليها. وأشار البيان الصادر عن وزارة الخارجية الفيدرالية يوم الثلاثاء إلى أن الوضع الإنساني في قطاع غزة بلغ مستوى غير محتمل.

وفي يوليو الماضي، كانت سويسرا قد جدّدت، خلال مؤتمر أممي حول تنفيذ حل الدولتين، موقفها القائل إن هذا الحل يظل السبيل الوحيد لكي يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون من “العيش جنبًا إلى جنب في سلام وأمن وكرامة، ضمن حدود آمنة ومعترف بها، ووفقًا للقانون الدولي”.

كما شدّد البيان على أن الاعتراف الثنائي بدولة فلسطين ينبغي أن يشكل عنصرًا أساسيًا في أي سلام دائم يستند إلى حل الدولتين، موضحًا أن النظر في هذا الاعتراف قد يتم عندما تُتخذ خطوات ملموسة تضمن في الوقت ذاته حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وأمن إسرائيل.

وأكدت سويسرا رفضها القاطع للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وللاستيطان، ولعمليات الضم والطرد، داعية جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي.

وكان كاسيس قد مثّل سويسرا يوم الاثنين في نيويورك خلال مؤتمر متابعة نظّمته فرنسا والسعودية. ووفق وزارة الخارجية السويسري، فإن سويسرا تدعم “إعلان نيويورك”، الصادر عن أعمال المؤتمر بشأن تنفيذ حل الدولتين، والذي يُلزم الأطراف باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الحرب في غزة، وتطبيق حل الدولتين وتعزيز الاندماج الإقليمي.

