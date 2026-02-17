وزير الخارجية السويسري يشيد بدور عُمان الوسيط في المحادثات الإيرانية الأمريكية في جنيف

رحبت سويسرا بجهود سلطنة عُمان للتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. وقد التقى وزير الخارجية إينياتسيو كاسيس بنظيره بدر البوسعيدي في جنيف مساء الاثنين، الذي عمل كميسّر بين البلدين يوم الثلاثاء.

على وسائل التواصل الاجتماعي، أشاد وزير الشؤون الخارجية السويسري بـ “الدور البنّاء” الذي تلعبه سلطنة عُمان، ورحّب بقرار عقد هذه السلسلة من المحادثات في جنيف.

وأضاف كاسيس أن سويسرا “تدعم جميع الجهود لخفض التصعيد، وتبقى على استعداد لاستضافة حوار” لتهدئة الوضع”.

وكانت البعثة العُمانية لدى الأمم المتحدة في جنيف مقراً لمحادثات غير مباشرة صباح يوم الثلاثاء بين الوفد الأمريكي، بقيادة المبعوثيْن جاريد كوشنر وستيف فيتكوف، والوفد الإيراني بقيادة وزير الخارجية عباس عراقجي. والهدف هو إحراز تقدم نحو اتفاق بشأن برنامج إيران النووي مقابل رفع العقوبات، كما ترغب طهران.

ويوم الاثنين، جرت مناقشة فنية بين عراقجي ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وتمثل سويسرا المصالح الأمريكية في إيران. لكن سلطنة عُمان هي التي تقود المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران.

