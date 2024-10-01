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جوتيريش يدعو إلى وقف إطلاق النار فورا في لبنان

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من ميشيل نيكولز

الأمم المتحدة (رويترز) – قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن أنطونيو جوتيريش الأمين العام للمنظمة الدولية دعا يوم الثلاثاء إلى وقف إطلاق النار فورا في لبنان واحترام سيادة البلد وسلامة أراضيه.

ونقل دوجاريك عن جوتيريش قوله في بيان “لا بد من تجنب حرب شاملة في لبنان بأي ثمن”. وأوضح أن جوتيريش تحدث مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي في وقت سابق يوم الثلاثاء، وأبلغه بأن الأمم المتحدة مستعدة لمساعدة المحتاجين.

وأضاف دوجاريك “الأمين العام سيواصل اتصالاته، كما سيواصل ممثلوه على الأرض جهودهم لتهدئة الوضع”.

وذكر للصحفيين لاحقا في إفادة أن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) شهدت توغلات متقطعة للجيش الإسرائيلي.

وقال دوجاريك “المعلومات التي لديهم والتي تلقوها… هي أنهم شهدوا توغلات متقطعة من الجيش الإسرائيلي”. وأضاف “لم يشهدوا غزوا شاملا”.

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