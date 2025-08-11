جوتيريش يستنكر مقتل صحفيين من قناة الجزيرة في غزة

الأمم المتحدة (رويترز) – ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بمقتل صحفيين من قناة الجزيرة بغزة في غارة جوية إسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم الاثنين “يدعو الأمين العام إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه في عمليات القتل الأخيرة هذه”.

وأضاف “لقد قتل ما لا يقل عن 242 صحفيا في غزة منذ بدء الحرب. يجب احترام الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام وحمايتهم، والسماح لهم بأداء عملهم بحرية دون خوف أو تضييق”.

