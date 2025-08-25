جوتيريش يستنكر مقتل فلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت مستشفى بغزة

reuters_tickers

1دقيقة

(رويترز) – قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة يوم الاثنين إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش يستنكر بشدة مقتل فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مستشفى ناصر في غزة، ويدعو إلى إجراء تحقيق فوري ونزيه.

وأضاف دوجاريك للصحفيين “يذكر الأمين العام بضرورة احترام المدنيين وحمايتهم، بمن فيهم العاملون في المجال الطبي والصحفيون، في جميع الأوقات. ويدعو إلى إجراء تحقيق فوري ونزيه في عمليات القتل هذه”.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة)