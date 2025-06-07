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حريق على سفينة شحن تنقل سيارات كهربائية قبالة ألاسكا

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ذكرت تقارير صحافية أن فرق الاطفاء لن تتمكن من التدخل قبل الاثنين لإخماد حريق شب على سفينة شحن تنقل سيارات كهربائية قبالة سواحل ألاسكا.

وتلقى خفر السواحل في ألاسكا نداء استغاثة الثلاثاء بشأن حريق على السفينة “مورنينغ ميداس” التي تديرها شركة بريطانية وكان على متنها طاقم مؤلف من 22 فردا وآلاف السيارات.

غادر الطاقم السفينة على متن زوارق انقاذ قبل أن تهب لنجدتهم سفينة خاصة.

وقال خفر السواحل في بيان إن التحليق فوق سفينة الشحن المتواجدة راهنا على بعد 547 كيلومترا من جنوب غرب ألاسكا أكد أن الحريق لا يزال مستعرا الأربعاء.

وأضاف البيان “في الوقت الراهن لا توجد مؤشرات ظاهرة إلى أن المياه بدأت تتسرب إلى داخل السفينة أو أي اختلال في توازنها فيما حجم الأضرار غير معروف”.

وقال داستن إينو الناطق ياسم شركة “زودياك ماريتايم” التي تدير السفينة إنه لا توجد سفن لمكافحة الحرائق في المنطقة القريبة من السفينة المشتعلة للمساعدة في إخماد الحريق على ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

ويتوقع أن يصل فريق انقاذ الاثنين على ما أفادت هذه الصحيفة ولوس أنجليس تايمز أيضا.

وأظهرت مشاهد مصورة نشرها خفر السواحل الدخان يتصاعد من السفينة البالغ طولها 183 مترا والتي يقال إنها تنقل ثلاثة آلاف سيارة بينها 750 كهربائية أو هجينة.

والسيارة الكهربائية مجهزة ببطاريات ليثيوم-أيون الآمنة عموما لكن حرارتها قد ترتفع كثيرا وتشتعل النيران فيها إذا تعرضت لأضرار.

ويقدر أن السفينة تحمل أيضا مئات الأطنان المترية من فيول الغاز  بحسب خفر السواحل.

بور-تك/غ ر/ص ك

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