حزب الشعب الجمهوري المعارض بتركيا يعيد انتخاب رئيس فرعه في إسطنبول بعدما عزله القضاء

1دقيقة

إسطنبول (رويترز) – أعاد حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا يوم الأربعاء انتخاب أوزجور جيليك رئيسا لفرعه في إسطنبول، بعد أن قضت محكمة بعزله من منصبه في وقت سابق من الشهر الجاري بسبب مخالفات مزعومة نفاها الحزب.

وقضت محكمة في إسطنبول بأن أصوات المندوبين في مؤتمر حزب الشعب الجمهوري المحلي لعام 2023 تأثرت بمدفوعات نقدية، ولذلك يتعين عزل أعضاء الفرع المنتخبين في المؤتمر. وعينت المحكمة نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري السابق جورسيل تكين رئيسا مؤقتا للفرع.

وردا على ذلك، ألقى نواب المعارضة طاولات وكراسي عند مدخل مقر حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول احتجاجا على حكم المحكمة، في مواجهة مع الشرطة شكلت أحدث فصل من حملة قضائية مستمرة منذ قرابة عام ضد أعضاء الحزب.

وأُلقي القبض على العشرات من مسؤولي المعارضة أو جرت إقالتهم من مناصبهم في إطار الحملة، بمن فيهم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو المنافس السياسي الأبرز للرئيس رجب طيب أردوغان.

(إعداد حاتم علي للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)