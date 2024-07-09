حزب الله يبث لقطات مصورة يقول إنها تظهر مراقبته لمواقع عسكرية إسرائيلية في الجولان المحتلة

reuters_tickers

3دقائق

من جنى شقير

دبي (رويترز) – نشرت جماعة حزب الله اللبنانية مقطعا مصورا مدته نحو عشر دقائق يوم الثلاثاء يظهر 17 موقعا عسكريا إسرائيليا في هضبة الجولان السورية المحتلة، وتقول الجماعة إنها صورته بطائرة مراقبة تابعة لها.

والفيديو هو الحلقة الثانية من سلسلة تستهدف إظهار مدى قدرات حزب الله في مراقبة إسرائيل مع تصاعد التوترات بشأن الحرب الإسرائيلية ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة، والتبادل المتكرر لإطلاق النار مع إسرائيل على طول الحدود اللبنانية.

وفي يونيو حزيران، نشرت الجماعة المتحالفة مع إيران فيديو مدته أطول من تسع دقائق قالت إنه يعرض مواقع داخل إسرائيل من بينها مطار مدينة حيفا وموانئها البحرية.

وقال محمد عفيف مسؤول العلاقات الاعلامية في حزب الله “نشر هذ الفيديو هو رسالة واضحة الدلالات للعدو وجيشه”.

وأضاف “تنبع الأهمية في إظهار قدرة المقاومة الفنية والتقنية في مجال الاستطلاع والحصول على المعلومات الضرورية التي تحتاجها في الحرب”.

وقالت قناة الميادين التلفزيونية اللبنانية الموالية لإيران في يونيو حزيران بعد نشر الفيديو الأول، إن طائرات مسيرة تمكنت من تجاوز أنظمة الدفاع الإسرائيلية وعادت إلى لبنان دون أن يتم اكتشافها أو إسقاطها.

وأرسل حزب الله طائرات استطلاع وطائرات مسيرة هجومية إلى إسرائيل منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر تشرين الأول الماضي. وقالت الجماعة إن إطلاقها للطائرات المسيرة يأتي تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

ويتصاعد الصراع بين إسرائيل وحزب الله تدريجيا منذ أشهر، مما يثير مخاوف من اتساع رقعة الصراع في المنطقة لكن الجانبين أكدا أنهما يسعيان إلى تجنب اندلاع حرب شاملة، ويعمل دبلوماسيون لمنع حدوث ذلك.

وتجري الولايات المتحدة وفرنسا مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى تسوية لإنهاء الأعمال القتالية على طول الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل.