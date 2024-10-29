حزب الله ينتخب نعيم قاسم أمينا عاما وإسرائيل تقول إنه لن يبقى طويلا

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بيروت (رويترز) – أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية يوم الثلاثاء أنها انتخبت نعيم قاسم أمينا عاما جديدا لها، لكن إسرائيل قالت إن توليه للمنصب سيكون “مؤقتا”، في تهديد واضح بعدما قتلت سلفه حسن نصر الله في ضربة جوية بالضاحية الجنوبية لبيروت قبل نحو شهر.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت في منشور على منصة إكس مرفق بصورة لقاسم “اختيار مؤقت. لن يبقى طويلا”.

وقالت جماعة حزب الله في وقت سابق من يوم الثلاثاء في بيان مكتوب “عملا بالآلية المعتمدة لانتخاب الأمين العام، توافقت شورى حزب الله على انتخاب سماحة الشيخ نعيم قاسم أمينا عاما لحزب الله”.

وكان قاسم (71 عاما) قد عُين نائبا لأمين عام حزب الله في عام 1991 من قبل الأمين العام آنذاك عباس الموسوي الذي قُتل في هجوم بطائرة هليكوبتر إسرائيلية في العام التالي.

وبقي قاسم في منصبه عندما أصبح نصر الله زعيما، وكان لفترة طويلة أحد المتحدثين البارزين باسم حزب الله، حيث أجرت وسائل إعلام أجنبية مقابلات معه خلال فترات منها في أثناء اندلاع الأعمال القتال عبر الحدود مع إسرائيل على مدار العام المنصرم.

وقُتل نصر الله في 27 سبتمبر أيلول، ولقي المصير نفسه هاشم صفي الدين، الذي كان يُعتبر الأوفر حظا لخلافته، في غارات إسرائيلية بعدها بأسبوع.

ومنذ مقتل نصر الله، ألقى قاسم ثلاثة خطابات تلفزيونية، أحدها في الثامن من أكتوبر تشرين الأول قال فيه إن الجماعة المسلحة تدعم الجهود الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار في لبنان.

ويرى الكثير من اللبنانيين أن قاسم يفتقر إلى الكاريزما والجاذبية التي كان يتمتع بها نصر الله.

وكتبت الحكومة الإسرائيلية في منشور على حسابها الرسمي باللغة العربية على منصة إكس تقول “قد تكون فترة توليه هذا المنصب الأقصر في تاريخ هذه المنظمة الإرهابية إذا سار على درب سابقيه حسن نصرالله وهاشم صفي الدين”.

وأضافت “لا حل في لبنان إلا تفكيك هذه المنظمة كقوة عسكرية”.