حصري-بن اند جيري تقول إن شركتها الأم يونيليفر منعتها من التعبير عن موقفها من غزة

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من جيسيكا دي نابولي

نيويورك (رويترز) – قالت شركة بن اند جيري للمثلجات في دعوى قضائية إن الشركة الأم يونيليفر عرقلت محاولاتها للتعبير عن دعمها للاجئين الفلسطينيين وهددت بحل مجلس إدارتها ومقاضاة أعضائه بشأن هذه المسألة.

وتمثل الدعوى، التي رفعتها الشركة يوم الأربعاء، أحدث مؤشر على توتر قائم منذ فترة طويلة بين بن اند جيري وشركة يونيليفر للمنتجات الاستهلاكية والتي تخطط لفصل نشاطها في مجال الآيس كريم العام المقبل.

وسيشمل الانفصال الشركة التي يقع مقرها في ولاية فيرمونت والمنتجة لآيس كريم “تشابي هابي” على الرغم من أن خبراء في حوكمة الشركات قالوا إن مجلس إدارة العلامة التجارية، وهو محور الدعوى القضائية الجديدة، قد يمثل تحديات للصفقة.

ونشب خلاف بينهما في 2021 بعدما قالت بن اند جيري إنها ستتوقف عن بيع منتجاتها في الضفة الغربية المحتلة لأنها تتعارض مع قيمها، وهي خطوة دفعت بعض المستثمرين إلى التخلص من أسهم في يونيليفر.

ثم رفعت شركة صناعة المثلجات دعوى قضائية ضد يونيليفر لبيع أعمالها في إسرائيل لصاحب رخصتها هناك، الأمر الذي سمح بمواصلة التسويق في الضفة الغربية وإسرائيل. وتم تسوية هذه الدعوى في 2022.

وفي دعواها القضائية الجديدة، تقول شركة بن اند جيري إن يونيليفر خالفت شروط تلك التسوية التي ظلت سرية. وكشفت الدعوى أن اتفاق التسوية ينص على أن يونيليفر مطالبة “باحترام وتقدير المسؤولية الأساسية لمجلس إدارة بن اند جيري المستقل فيما يتعلق بالمهمة الاجتماعية لبن اند جيري”.

وأضافت الدعوى “حاولت بن اند جيري في أربع مناسبات التحدث علنا لدعم السلام وحقوق الإنسان… لكن يونيليفر أسكتت كل هذه الجهود”.

وقالت يونيليفر في بيان عبر البريد الإلكتروني، ردا على القصة التي نشرتها رويترز “نتعاطف مع جميع ضحايا الأحداث المأساوية في الشرق الأوسط. ونستنكر الاتهامات الصادرة عن مجلس إدارة بن اند جيري المستقل فيما يتعلق بالمهمة الاجتماعية، وسندافع بقوة عن موقفنا”.

وأضافت “لن نعلق أكثر على هذه الدعوى القضائية”.

ورُفعت الدعوى القضائية في محكمة نيويورك الاتحادية.

وقال ماينور مايرز، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة كونيتيكت، إن التوتر بين بن اند جيري ويونيليفر سيكون على رأس الأولويات في أي صفقة، وخاصة إذا استحوذت شركة استثمار مباشر أو شركة منافسة على علامات الآيس كريم التابعة ليونيليفر.

وقال مايرز “إن موقف بن آند جيري سيكون في مقدمة اهتمامات أي مشتر محتمل. وفيما يتعلق برغبة بن آند جيري أو إحدى الشركات التابعة لها في التحرر من القيود بحيث تقول (ما ما تريده فهذا)، قد يؤثر على مبيعات العلامة التجارية الرائدة في صناعة الآيس كريم”.

وقال مايرز إن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض تقييم العلامات التجارية للآيس كريم الذي تنتجه يونيليفر.

وأضاف مايرز أن المخاوف ستتقلص إذا أصبحت العلامات التجارية للآيس كريم شركة منفصلة بأسهم متداولة في البورصة.

وقالت شركة بن اند جيري في الدعوى القضائية إنها حاولت الدعوة إلى وقف إطلاق النار ودعم المرور الآمن للاجئين فلسطينيين إلى بريطانيا ودعم الطلاب الذين ينظمون احتجاجات في جامعات أمريكية على مقتل مدنيين في قطاع غزة والدعوة إلى وقف المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، لكن شركة يونيليفر منعتها.

وورد في الدعوى القضائية أن مجلس الإدارة المستقل تحدث على نحو منفصل عن بعض هذه الأمور، لكن الشركة تم إسكاتها.

وقالت شركة بن اند جيري إن بيتر تير كولف، رئيس قسم المثلجات في شركة يونيليفر، قال إنه يشعر بالقلق إزاء “تصور مستمر بمعاداة السامية” فيما يتعلق بشركة صناعة المثلجات التي تعبر عن آرائها بشأن لاجئين من غزة، وفقا للدعوى القضائية.

كما ورد في الدعوى القضائية أن يونيليفر مطالبة بموجب اتفاق التسوية بأن تسدد مدفوعات تصل إجمالا إلى خمسة ملايين دولار إلى شركة بن اند جيري لكي تقدم العلامة التجارية تبرعات لجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان من اختيارها.

وجاء في الدعوى أيضا أن بن اند جيري منظمة اختارت “الصوت اليهودي من أجل السلام” ذات التوجهات اليسارية، وفرع مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في منطقة خليج سان فرانسيسكو ومنظمات أخرى.

وذكرت الدعوى القضائية أن شركة يونيليفر اعترضت في أغسطس آب على الاختيارات، قائلة إن منظمة الصوت اليهودي من أجل السلام “تنتقد الحكومة الإسرائيلية بشدة”.

اختارت شركة بن اند جيري موقعا لنفسها كشركة ذات وعي مجتمعي منذ أن أسسها بن كوهين وجيري جرينفيلد في محطة وقود تم تجديدها في 1978. وحافظت على هذه المهمة بعد أن استحوذت عليها شركة يونيليفر في 2000.

وتشمل العشرات من منتجات يونيليفر صابون دوف ومايونيز هيلمانز ومكعبات حساء كنور ومنظف سيرف وفازلين.