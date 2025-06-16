حصري-مسؤولان: أمريكا تعزز خياراتها العسكرية بالشرق الأوسط عبر طائرات تزود بالوقود

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من فيل ستيوارت وإدريس علي

واشنطن (رويترز) – قال مسؤولان أمريكيان طلبا عدم نشر اسميهما لرويترز يوم الاثنين إن الجيش الأمريكي نقل عددا كبيرا من طائرات التزود بالوقود إلى أوروبا لتوفير خيارات للرئيس دونالد ترامب مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

وأضاف المسؤولان إن حاملة الطائرات الأمريكية نيميتز متجهة إلى الشرق الأوسط، إلا أن أحدهما قال إن تلك الخطوة أُعد لها في وقت سابق.

ويمكن لحاملة الطائرات نيميتز نقل 5000 شخص وأكثر من 60 طائرة، بما في ذلك طائرات مقاتلة.

وبناء على ذلك، يشير نشر هذا النوع من الطائرات إلى أن الولايات المتحدة تعزز قوتها الجوية بشكل كبير استعدادا لعمليات مستدامة محتملة، في ظل تبادل الضربات بين إيران وإسرائيل، في حرب مفتوحة غير مسبوقة.

وبدأت إسرائيل قصف إيران يوم الجمعة قائلة إن طهران على وشك صنع قنبلة نووية. ومنذ ذلك الحين، تبادلت إيران وإسرائيل قصفا مكثفا تسبب في مقتل وإصابة مدنيين وأثار مخاوف من نشوب صراع إقليمي أوسع.

وقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث في منشور على إكس في وقت متأخر من يوم‭ ‬الاثنين إنه أمر بإرسال المزيد من القدرات الدفاعية إلى الشرق الأوسط، لكنه لم يتطرق لتفاصيل.

وأضاف “حماية القوات الأمريكية هي أولويتنا القصوى وتهدف هذه العمليات إلى تعزيز وضعنا الدفاعي في المنطقة”.

وأفاد موقع (إير ناف سيستمز) المتخصص في تتبع الرحلات الجوية بأن أكثر من 31 طائرة تزويد بالوقود تابعة لسلاح الجو الأمريكي معظمها من طرازي كيه.سي-135 وكيه.سي-46 غادرت الولايات المتحدة مساء الأحد متجهة شرقا.

رفض المسؤولان الأمريكيان التعليق على عدد الطائرات. وأحال البنتاجون رويترز إلى البيت الأبيض الذي لم يرد على طلب للتعليق بعد.

وقال إريك شوتن من شركة ديامي للاستخبارات الأمنية إن “الإرسال المفاجئ لأكثر من عشرين ناقلة جوية أمريكية شرقا ليس بالأمر المعتاد. إنه إشارة واضحة على الاستعداد الاستراتيجي”.

وأضاف “سواء كان الأمر يتعلق بدعم إسرائيل أو الاستعداد لعمليات بعيدة المدى، تعد اللوجستيات مسألة بالغة الأهمية. هذه الخطوة تظهر أن الولايات المتحدة تهيئ نفسها لتصعيد سريع في حال تفاقم التوترات مع إيران.

وذكرت شركة (إيرناف سيستمز) أن الرحلات العسكرية الأمريكية هبطت في مواقع بأوروبا منها قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا ومطارات في بريطانيا وإستونيا واليونان.

وكانت الولايات المتحدة حذرة حتى الآن، حيث ساعدت إسرائيل على إسقاط الصواريخ القادمة. لكن ترامب اعترض على خطة إسرائيلية في الأيام القليلة الماضية لاغتيال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، وفقا لما ذكره مسؤولان أمريكيان لرويترز يوم الأحد.

وقال أحدهما إن الولايات المتحدة لا تدعم استهداف القيادة السياسية الإيرانية طالما لم يكن الأمريكيون مستهدفين.

وأشاد ترامب بالهجوم الإسرائيلي وحذر طهران من توسيع نطاق ردها ليشمل أهدافا أمريكية.

وامتنع مسؤول أمريكي ثالث، طلب عدم الكشف عن هويته، عن التعليق على حركة الناقلات، لكنه أكد أن الأنشطة العسكرية الأمريكية في المنطقة ذات طبيعة دفاعية.

وقال مصدر آخر مطلع إن الولايات المتحدة أبلغت دولا بالمنطقة بأنها تتخذ استعدادات دفاعية وستتحول إلى عمليات هجومية إذا ضربت إيران أي منشآت أمريكية.

ولدى الولايات المتحدة بالفعل قوة كبيرة في الشرق الأوسط، تضم ما يقرب من 40 ألف جندي في المنطقة، بما في ذلك أنظمة دفاع جوي وطائرات مقاتلة وسفن حربية يمكنها المساعدة في إسقاط الصواريخ.

وخلال الشهر الماضي، سحب البنتاجون قاذفات بي-2 وأرسل نوعا آخر من القاذفات إلى قاعدة في منطقة المحيطين الهندي والهادي تعتبر موقعا مثاليا للعمل في الشرق الأوسط. ويمكن لقاذفات بي-52 حمل ذخائر كبيرة خارقة للتحصينات، والتي يقول الخبراء إنها يمكن استخدامها لاستهداف المنشآت النووية الإيرانية.