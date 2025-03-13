حصري-مصادر: قطر ستزود سوريا بالغاز عبر الأردن بموافقة واشنطن

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من تيمور أزهري وآندرو ميلز

بيروت (رويترز) – قالت ثلاثة مصادر مطلعة يوم الخميس إن قطر ستبدأ تزويد سوريا بالغاز عبر الأردن لتعزيز إمدادات الكهرباء الهزيلة في البلاد ودعم حكامها الجدد، وذلك في خطوة قال مسؤول أمريكي إنها تحظى بموافقة من واشنطن.

وسيكون هذا الدعم الملموس الأكثر أهمية للإدارة الجديدة في دمشق من جانب قطر، أحد أشد المعارضين في المنطقة للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وأقوى الداعمين للمعارضة التي أطاحت به قبل أن تتولى السلطة.

وقال مسؤول أمريكي إن صفقة الغاز حصلت على موافقة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دون أن يوضح كيف تم التواصل بهذا الشأن.

وفي وقت لاحق‭ ‬من يوم الخميس، نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن القائم بأعمال السفارة القطرية في سوريا خليفة عبد الله آل محمود الشريف إعلانه “مبادرة لتوفير إمدادات معتمدة من الغاز الطبيعي لسوريا عبر الأراضي الأردنية لمدة محددة”.

وقال مسؤولان أردنيان إنهما لا يعلمان بوصول غاز قطري بالسفن خلال الأيام المقبلة. وقال مسؤول آخر إنه من الممكن توريد الغاز بتمويل قطري.

ويشير الضوء الأخضر الأمريكي والجهود المبذولة لتشجيع التوصل إلى اتفاق بين القوات الكردية في شمال سوريا وبين دمشق إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تضطلع بدور نشط في سوريا، على الرغم من أن تحركات واشنطن تجاه تخفيف العقوبات على سوريا أكثر حذرا من الدول الأوروبية.

وقال مصدران إن الغاز سيتم نقله من الأردن عبر خط أنابيب إلى محطة كهرباء دير علي في جنوب سوريا، حيث يمكن أن يعزز إمدادات الكهرباء بما يصل إلى 400 ميجاوات.

وقال الشريف أيضا إن الخطة تهدف بصورة مبدئية إلى زيادة إنتاج الكهرباء بما يعادل 400 ميجاوات.

ووفقا للتقديرات، وصلت قدرة سوريا على توليد الكهرباء في الآونة الأخيرة إلى نحو أربعة آلاف ميجاوات.

ولم ترد وزارتا الخارجية الأمريكية والقطرية على طلبات للحصول على تعليق عبر البريد الإلكتروني.

* إمدادات كهرباء من الأردن

تعاني سوريا من نقص حاد في الكهرباء وما تقدمه الدولة منها لا يكون متاحا إلا لساعتين أو ثلاث في اليوم في أغلب المناطق. والضرر الذي لحق بشبكة الكهرباء يعني أن توليد الكهرباء وتزويد السكان بالمزيد منها هو جزء فحسب من المشكلة.

فقد اعتادت دمشق على تلقي أغلب النفط المخصص لتوليد الكهرباء من إيران لكن الإمدادات انقطعت منذ الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر كانون الأول على يد جماعات من المعارضة المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام.

وتعهدت الحكومة الانتقالية بزيادة إمدادات الكهرباء بسرعة، بطرق منها الاستيراد من الأردن واستخدام محطات توليد كهرباء عائمة لم تصل بعد.

ووفقا لمصدرين آخرين مطلعين، حصل الأردن على موافقة أمريكية للمضي في توريد ما يصل إلى 250 ميجاوات من الكهرباء إلى سوريا خارج أوقات الذروة.

وذكر المصدران أن سوريا لا تزال بحاجة إلى إجراء إصلاحات في شبكتها الكهربائية وحل مشكلات فنية أخرى قبل بدء التوريد.

وقال إبراهيم سيف وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الأسبق “الشبكة الداخلية في سوريا ليست جاهزة بعد لاستقبال الطاقة وتحتاج إلى جهود كبيرة. وإضافة إلى ذلك، لا تزال بعض الأمور غير واضحة بشأن تمويل الاتفاقية”.

ولم يرد مسؤولون أمريكيون وأردنيون على طلبات للتعليق على الخطة.

* عدم يقين بشأن الإعفاءات

قال دبلوماسي غربي مطلع على الخطة المتعلقة بإمدادات الغاز القطري إن ذلك يأتي في إطار جهود تبذلها الدوحة لمتابعة الدعم السياسي من دول خليجية عربية منها السعودية وقطر بتقديم دعم مادي ملموس لتعزيز موقف الحكام الجدد لسوريا.

وأضاف الدبلوماسي “إنهم حريصون للغاية على منح شيء ما في النهاية حتى إن لم يصنع فرقا ضخما”.

لم يتجسد دعم الخليج إلى حد كبير في مساعدة رسمية ملموسة بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، رغم إصدار إعفاءات في يناير كانون الثاني سمحت ببعض التحويلات بما شمل الطاقة.

لكن تلك الإعفاءات لم ترفع أي عقوبات وسعت دول وكيانات تتطلع للعمل مع سوريا إلى الحصول على ضمانات إضافية.

وذكرت رويترز الشهر الماضي أن قطر تحجم عن تقديم تمويل لحكام سوريا الجدد لزيادة رواتب القطاع العام بسبب الغموض الذي يكتنف مسألة انتهاك التحويلات المالية للعقوبات الأمريكية.