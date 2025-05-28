حصري-مصدران: إيران ربما تعلق التخصيب مقابل إقرار أمريكا بحقها في الطاقة النووية

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من باريسا حافظي وجون أيرش

دبي (رويترز) – قال مصدران رسميان إيرانيان إن طهران ربما تُوقف تخصيب اليورانيوم إذا أفرجت الولايات المتحدة عن أموال إيرانية مجمدة واعترفت بحق طهران في تخصيب اليورانيوم للاستخدام المدني بموجب “اتفاق سياسي” قد يُفضي إلى اتفاق نووي أوسع نطاقا.

وأضاف المصدران، المقربان من فريق التفاوض، يوم الأربعاء أنه “يمكن التوصل إلى تفاهم سياسي مع الولايات المتحدة قريبا” إذا قبلت واشنطن شروط طهران.

وقال أحد المصدرين إن الأمر “لم يُناقش بعد” في المحادثات مع الولايات المتحدة.

وأضاف المصدران لرويترز أنه بموجب هذا الاتفاق، ستُوقف طهران تخصيب اليورانيوم لمدة عام، وسترسل جزءا من مخزونها عالي التخصيب إلى الخارج، أو تُحوله إلى صفائح وقود نووي لأغراض نووية مدنية.