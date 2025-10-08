حفيد مانديلا يعود إلى جنوب أفريقيا بعد ترحيله من إسرائيل

جوهانسبرج 8 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) – وصل ماندلا مانديلا، حفيد الزعيم الأفريقي الراحل نيلسون مانديلا، إلى جوهانسبرج يوم الأربعاء بعد ترحيله من إسرائيل التي احتجزته مع آخرين عندما منعت أسطول الصمود العالمي، الذي كان يشارك فيه، من تسليم المساعدات إلى غزة.

وقال ماندلا مانديلا، الذي عاد إلى بلاده برفقة أربعة مواطنين من جنوب أفريقيا، إن المجموعة التي كان ضمنها احتُجزت في سجن إسرائيلي لمدة ستة أيام، قبل أن يتم إطلاق سراحهم عبر الأردن.

وأضاف مانديلا (51 عاما) في المطار حيث استقبله أنصاره وهم يلوحون بالأعلام الفلسطينية “قُيدت أيدينا بأصفاد مشدودة خلف ظهورنا وأنزلونا من القوارب ثم وضعونا على الرصيف… وعُرضنا بحيث يرانا الجميع”.

وأضاف “ولكن هذا لا شيء مقارنة بما يتعرض له الفلسطينيون يوميا”، في إشارة إلى الهجوم العسكري الإسرائيلي ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) منذ الهجوم الذي شنته على إسرائيل قبل عامين.

وتقول إسرائيل إن التقارير عن الجوع في غزة مبالغ فيها، ورفضت أسطول الصمود واعتبرته حيلة دعائية لصالح حماس. ونفت إساءة معاملة مئات الأشخاص الذين احتجزتهم ومن بينهم الناشطة السويدية جريتا تونبري.

