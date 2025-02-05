حقائق-التحدي الهائل لإعادة إعمار قطاع غزة

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من تالا رمضان وإيما فارج

(رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قطاع غزة بالإمكان أن يصبح “ريفييرا الشرق الأوسط” إذا امتلكته الولايات المتحدة بعد إعادة توطين الفلسطينيين بشكل دائم في أماكن أخرى.

وتظهر تقديرات الأمم المتحدة أن إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ستتطلب مليارات الدولارات.

وفيما يلي بعض التفاصيل حول حجم الدمار الذي طال قطاع غزة جراء العملية العسكرية الإسرائيلية التي اندلعت بعد هجوم حماس المباغت على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.