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حقائق-القاذفات الأمريكية بي-2 والقنابل الخارقة للتحصينات والبدائل

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واشنطن (رويترز) – تمثل القاذفة الشبح (بي-2 سبيريت) التابعة لسلاح الجو الأمريكي إحدى أكثر الأسلحة الاستراتيجية تطورا لدى الولايات المتحدة بقدرتها على اختراق الدفاعات الجوية المتطورة وتوجيه هجمات دقيقة ضد أهداف محصنة مثل شبكة منشآت الأبحاث النووية الإيرانية الواقعة تحت الأرض.

وقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث يوم الأربعاء إن الجيش الأمريكي مستعد لتنفيذ أي قرار يتخذه الرئيس دونالد ترامب بشأن إيران، مضيفا أنه كان ينبغي لطهران أن تستجيب لدعوات الرئيس بإبرام اتفاق بشأن برنامجها النووي قبل بدء الضربات الإسرائيلية يوم الجمعة الماضي.

ورفض الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي يوم الأربعاء دعوة ترامب إلى الاستسلام غير المشروط، وقال الرئيس الأمريكي إن صبره نفد، رغم أنه لم يعط تلميحا إلى خطوته التالية.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية