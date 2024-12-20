حقائق-شركات طيران تعلق رحلاتها للشرق الأوسط مع تفاقم التوتر

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(رويترز) – دفعت المخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط شركات طيران عالمية إلى تعليق رحلاتها إلى المنطقة أو تجنب المجالات الجوية التي تنطوي على مخاطر.

فيما يلي بعض شركات الطيران التي عدلت خدماتها من المنطقة وإليها:

* شركة خطوط إيجة الجوية اليونانية

ألغت شركة الطيران اليونانية رحلاتها من وإلى بيروت حتى 29 مارس آذار، ومن وإلى تل أبيب حتى التاسع من ديسمبر كانون الأول، على أن تعود بعض الرحلات إلى طبيعتها بداية من 10 ديسمبر كانون الأول.

* الخطوط الجوية الجزائرية

علَقت الشركة رحلاتها من وإلى لبنان حتى إشعار آخر.

* إير بالتيك (طيران البلطيق)

ألغت شركة إير بالتيك المملوكة لحكومة لاتفيا رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 28 يناير كانون الثاني.

* مجموعة إير فرانس-كيه.إل.إم

مددت إير فرانس تعليق رحلاتها بين باريس وتل أبيب حتى 31 ديسمبر كانون الأول، ورحلاتها بين باريس وبيروت حتى الخامس من يناير كانون الثاني.

ومددت كيه.إل.إم تعليق الرحلات إلى تل أبيب حتى نهاية هذا العام على الأقل.

وألغت وحدة ترانسافيا للطيران منخفض التكلفة التابعة للمجموعة الرحلات من وإلى تل أبيب وعمّان وبيروت حتى نهاية مارس آذار.

* إير إنديا

علَقت شركة الطيران الهندية رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى إشعار آخر.

* بلغاريا إير

ألغت شركة الطيران البلغارية رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى 23 ديسمبر كانون الأول.

* كاثاي باسيفيك

ألغت الشركة التي تتخذ من هونج كونج مقرا، رحلاتها إلى تل أبيب حتى 25 أكتوبر تشرين الأول 2025.

* كوريندون إيرلاينز

ألغت شركة الطيران التركية رحلاتها الجوية من وإلى تل أبيب حتى يناير كانون الثاني.

* دلتا إيرلاينز

أوقفت شركة الطيران الأمريكية رحلاتها بين نيويورك وتل أبيب حتى نهاية مارس آذار 2025.

* إيزي جت

قال الرئيس التنفيذي الجديد للشركة في 27 نوفمبر تشرين الثاني إنها لن تتعجل في استئناف رحلاتها إلى تل أبيب بعد دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية حيز التنفيذ. وكانت الشركة البريطانية للطيران منخفض التكلفة قد علقت في السابق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى مارس آذار.

* طيران الإمارات

ألغت الشركة المملوكة للدولة في الإمارات الرحلات إلى بيروت وبغداد حتى 31 ديسمبر كانون الأول.

* الخطوط الجوية الإثيوبية

قالت شركة الطيران الإثيوبية في منشور على منصة فيسبوك في الرابع من أكتوبر تشرين الأول إنها علقت رحلاتها إلى بيروت حتى إشعار آخر.

* فلاي دبي

قال متحدث باسم شركة الطيران الإماراتية في 28 نوفمبر تشرين الثاني إن الرحلات الجوية إلى بيروت لا تزال معلقة.

* مجموعة الخطوط الجوية الدولية (آي.إيه.جي)

ألغت الخطوط الجوية البريطانية المملوكة لمجموعة (آي.إيه.جي) رحلاتها إلى تل أبيب حتى نهاية مارس آذار 2025.

وألغت شركة فيولينج الإسبانية للطيران منخفض التكلفة التابعة للمجموعة أيضا رحلاتها إلى تل أبيب وإلى عمّان حتى بداية عام 2025 على أقل تقدير.* إيران إير

ألغت الخطوط الجوية الإيرانية جميع الرحلات مع بيروت حتى إشعار آخر.

* الخطوط الجوية العراقية

أوقفت الخطوط الجوية العراقية، الناقل الوطني للبلاد، رحلاتها إلى بيروت حتى إشعار آخر.

* إيتا

مددت الشركة الإيطالية تعليق رحلاتها مع تل أبيب حتى 31 يناير كانون الثاني.

* لوت

ألغت الخطوط الجوية البولندية رحلاتها إلى تل أبيب حتى 20 ديسمبر كانون الأول، ومن المقرر أن تنطلق أولى رحلاتها المجدولة إلى بيروت في أول أبريل نيسان 2025.

* مجموعة لوفتهانزا

مددت المجموعة الألمانية تعليق رحلاتها الجوية إلى تل أبيب حتى 31 يناير كانون الثاني.

وألغت المجموعة الألمانية رحلاتها إلى طهران حتى 31 يناير كانون الثاني وإلى بيروت حتى 28 فبراير شباط.

وعلقت شركة صن إكسبرس، وهي مشروع مشترك بين الخطوط الجوية التركية ولوفتهانزا، رحلاتها إلى بيروت حتى 31 مارس آذار.

* بيجاسوس

ألغت شركة الطيران التركية رحلاتها إلى بيروت حتى الأول من يناير كانون الثاني.

* رايان إير

قال متحدث باسم شركة رايان إير، أكبر شركة طيران اقتصادي في أوروبا، في 27 نوفمبر تشرين الثاني إن الشركة لا تعتزم استئناف عملياتها إلى إسرائيل قبل 31 مارس آذار على أقرب تقدير، في حين أن قرار استئناف العمليات من وإلى الأردن اعتبارا من ديسمبر كانون الأول قيد المناقشة.

* زوند إير

ألغت الشركة الألمانية رحلاتها بين بيروت وبريمن حتى 26 مارس آذار، وبين بيروت ومطار مونستر/أوسنابروك حتى 29 مارس آذار.

* تاروم

قررت الناقلة الرومانية استئناف رحلاتها إلى بيروت في 27 ديسمبر كانون الأول.

* يونايتد إيرلاينز

علقت الشركة ومقرها شيكاجو رحلاتها إلى تل أبيب لفترة غير محددة.

* فيرجن أتلانتيك

علقت شركة الطيران البريطانية رحلاتها مع تل أبيب حتى نهاية مارس آذار.

* ويز إير

علقت شركة الطيران التي تتخذ من المجر مقرا رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 14 يناير كانون الثاني، باستثناء الرحلات من لارنكا إلى تل أبيب التي من المقرر أن تستأنف في 20 ديسمبر كانون الأول.