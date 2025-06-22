حقائق-قاذفات بي-2 وقنابل خارقة للتحصينات استخدمت في هجوم أمريكي على إيران

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واشنطن (رويترز) – شاركت قاذفات أمريكية من طراز بي-2 سبيريت (الشبح) في ضربات على مواقع نووية إيرانية فجر يوم الأحد.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قوات أمريكية استهدفت ثلاثة مواقع نووية إيرانية في “هجوم ناجح للغاية”، مضيفا أن منشأة فوردو، درة تاج برنامج طهران النووي، قد دمرت.

تمثل القاذفة الشبح (بي-2 سبيريت) التابعة لسلاح الجو الأمريكي إحدى أكثر الأسلحة الاستراتيجية تطورا لدى الولايات المتحدة بقدرتها على اختراق الدفاعات الجوية المتطورة وتوجيه هجمات دقيقة ضد أهداف محصنة مثل شبكة منشآت الأبحاث النووية الإيرانية الواقعة تحت الأرض.