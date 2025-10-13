حقائق-من هم الرهائن الإسرائيليون الذين ستفرج عنهم حماس؟

القدس (رويترز) – من المقرر أن تفرج حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم الاثنين عن عشرات الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم في غزة منذ عامين، مقابل ما يقرب من 2000 معتقل وأسير فلسطيني بموجب شروط وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

ويُعتقد أن عشرين من الرهائن الثمانية والأربعين الذين لا يزالون في غزة على قيد الحياة. وفيما يلي بعض التفاصيل عنهم:

* رهائن حفل نوفا الموسيقي

معظم الرهائن الأحياء الذين سيجري‭ ‬إطلاق سراحهم تم اختطافهم من موقع حفل نوفا الموسيقي بالقرب من تجمع رعيم السكني في جنوب إسرائيل.

ومن بينهم إيفياتار ديفيد (24 عاما)، الذي شوهد آخر مرة في مقطع مصور نشرته حماس في أغسطس آب الماضي، وكان يبدو هزيلا بشدة ويحفر ما قال في المقطع إنه قبره الخاص وعازف البيانو ألون أوهيل (24 عاما) وأفيناتان أور (32 عاما). وانتشر في أنحاء العالم مقطع مصور يظهر اختطاف أور مع صديقته نوا أرجاماني وهي تتوسل بيأس كي لا تُقتل بينما كان يُساق أور إلى جانبها سيرا على الأقدام. وتم إنقاذ أرجاماني في يونيو حزيران.

* رهائن اختطفوا من تجمعات سكنية

تم اختطاف سبعة من الرهائن من منازلهم في تجمعات سكنية، وهي مناطق سكنية صغيرة بالقرب من حدود غزة. وكان من بينهم التوأم جالي وزيف بيرمان (28 عاما) والشقيقان أرييل كونيو (28 عاما) وديفيد كونيو (35 عاما) الذي اختطف مع زوجته شارون وبناته الصغيرات. وتم إطلاق سراح شارون والبنات في هدنة قصيرة في نوفمبر تشرين الثاني 2023.

* الجنود الإسرائيليون

اثنان من الرهائن هما ماتان أنجريست (22 عاما) ونمرود كوهين (20 عاما)، وهما جنديان إسرائيليان أسرهما مسلحو حماس في معارك 7 أكتوبر تشرين الأول.

* الأجانب

هناك أربعة أجانب من بين الرهائن الثمانية والأربعين. وتم الإعلان عن وفاة ثلاثة منهم هم طالب تنزاني وعاملان تايلانديان. ولا يزال مصير الطالب النيبالي بيبين جوشي مجهولا.

* المتوفون

أعلنت السلطات الإسرائيلية رسميا عن وفاة ستة وعشرين رهينة استنادا إلى الطب الشرعي والمعلومات المخابراتية. ولا يزال مصير اثنين، بمن فيهم جوشي، مجهولا.

وأشارت حماس إلى أن استعادة جثث بعض الرهائن القتلى قد يستغرق وقتاً طويلا، نظرا لأن بعض أماكن الدفن غير معلومة. ومن المفترض أن تقوم قوة عمل دولية خاصة بالمساعدة في تحديد أماكن دفنهم جميعا.

أحد هؤلاء المتوفين هو جندي إسرائيلي قُتل في الحرب بين إسرائيل وحماس عام 2014، والباقون كانوا جميعا من بين 251 رهينة احتجزتهم حماس في هجوم 7 أكتوبر تشرين الأول 2023 الذي أدى لاندلاع الحرب في غزة.

كان بعضهم قد ماتوا بالفعل عند اختطافهم، بينما قُتل آخرون على يد الخاطفين أو قُتلوا في الغارات الإسرائيلية على غزة.

(تغطية صحفية بيشا ماجد ومعيان لوبيل – إعداد مروة سلام للنشرة العربية)