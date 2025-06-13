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حماس: إيران “تدفع ثمن” دعمها “للمقاومة” في غزة

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القاهرة (رويترز) – قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إن إيران، حليفتها الاستراتيجية، “تدفع ثمن” دعمها “للمقاومة” في قطاع غزة في صراعها المستمر منذ عقود مع إسرائيل، وذلك بعد أن شنت الأخيرة هجمات واسعة النطاق على إيران يوم الجمعة.

وشكر قادة حماس إيران مرارا على دعمها العسكري والمالي للحركة في معركتها ضد إسرائيل بما يشمل الحرب الدائرة منذ أكتوبر تشرين الأول 2023.

وقالت حماس في بيان “إيران تدفع اليوم ثمن مواقفها الثابتة في دعم فلسطين ومقاومتها، ونثمن تمسكها بقرارها الوطني المستقل”.

وتوعدت طهران بالرد على الهجوم الذي شنته إسرائيل صباح يوم‭ ‬الجمعة على منشآت عسكرية ونووية وأسفر عن مقتل عدد من كبار القادة العسكريين. وذكرت إسرائيل أنها تعمل على اعتراض مئة طائرة مسيرة أطلقتها إيران لكنها لم تصل بعد إلى إسرائيل.

وقال أبو عبيدة المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس في منشور على تطبيق تيليجرام في وقت لاحق من يوم الجمعة “نعلن تضامننا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في وجه العدوان الصهيوني الغاشم والذي يأتي في المقام الأول بسبب وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها الكبير لمقاوميه الشرفاء”.

وأضاف “العدو الصهيوني واهم كل الوهم إن ظن أن هذه الضربات الغادرة يمكن أن تقوض جبهات المقاومة أو تثبت أركان هذا الكيان الهش في المنطقة، بل على العكس تماما هو يواصل ارتكاب أخطاء استراتيجية متتالية ستقربه من زواله المحتوم بإذن الله”.

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