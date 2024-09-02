حماس: تعليمات جديدة لحراس الرهائن بشأن التعامل معهم حال اقتراب قوات إسرائيل

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من نضال المغربي وجيداء طه

القاهرة (رويترز) – قالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم الاثنين إن الحركة أصدرت منذ يونيو حزيران تعليمات جديدة لحراس الرهائن بشأن كيفية التعامل معهم في حال اقتراب قوات إسرائيلية من مواقع احتجازهم في غزة.

يأتي الإعلان بعد أيام من انتشال الجيش الإسرائيلي جثث ست رهائن من نفق في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وقال إن‭‭‭ ‬‬‬حراسهم قتلوهم مع اقتراب القوات الإسرائيلية.

ولم يقدم أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام تفاصيل عن هذه التعليمات، وقال إن الحركة تحمل إسرائيل المسؤولية عن مقتل الرهائن.

وذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين “نتنياهو وجيش الاحتلال وحدهم من يتحملون المسئولية الكاملة عن مقتل الأسرى بعد تعمدهم تعطيل أي صفقة لتبادل الأسرى لمصالح ضيقة، علاوة على تعمدهم قتل العشرات منهم من خلال القصف الجوي المباشر”.

وأضاف أن التعليمات الجديدة أُعطيت لحراس الرهائن بعد عملية إنقاذ نفذتها إسرائيل في يونيو حزيران.

وحررت القوات الإسرائيلية في ذلك الوقت أربع رهائن في هجوم دام قُتل فيه عشرات الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال.

وقال أبو عبيدة “إصرار نتنياهو على تحرير الأسرى من خلال الضغط العسكري بدلا من إبرام صفقة سيعني عودتهم إلى أهلهم داخل توابيت وعلى عوائلهم الاختيار إما قتلى وإما أحياء”.

وفي وقت لاحق من يوم الاثنين، نشرت كتائب القسام مقطعا مصورا سُجل مسبقا لإحدى الرهائن الست القتلى، تحث فيه نتنياهو على إبرام صفقة لإطلاق سراحهم، قائلة إنها تخشى أن تموت في الأسر. ولم يتضح تاريخ تسجيل المقطع.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي يوم الاثنين إن الرهائن قتلوا برصاص في مؤخرة الرأس، ووعد بأن تدفع حماس الثمن باهظا.

وقال القيادي في حماس سامي أبو زهري “تهديدات نتنياهو لحماس بشأن موضوع الأسرى الستة هي محاولة للقفز للأمام والتهرب من المسؤولية… وتهديدات نتنياهو لا تخيفنا، وعليه أن يدرك أن قدرتنا على الثأر والانتقام أكبر بكثير مما يتوقع”.

وأضاف “نتنياهو هو الذي قتل الأسرى الستة وهو مصمم على قتل من تبقى منهم، وعلى الإسرائيليين أن يختاروا بين نتنياهو أو الصفقة”.

كما قال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس في بيان نشرته الحركة يوم الاثنين “بإمكان جميع الأسرى لدى المقاومة أن يعودوا إلى عائلاتهم فورا، والذي يعطل عودتهم والمسؤول عن حياتهم هو نتنياهو”.

ولم تفلح إسرائيل وحماس في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ويطلق سراح الرهائن الإسرائيليين والأجانب المحتجزين في غزة مقابل الإفراج عن عدد كبير من الفلسطينيين الذين تسجنهم إسرائيل.

وتريد حماس أن ينص أي اتفاق على إنهاء الحرب وإخراج القوات الإسرائيلية من غزة، بينما يقول نتنياهو إن الحرب لا يمكن أن تنتهي إلا بعد هزيمة حماس.