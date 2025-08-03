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حماس: مستعدون لتسليم مساعدات للرهائن إذا فتحت إسرائيل الممرات الإنسانية

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(رويترز) – قال المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، يوم الأحد إن الحركة مستعدة لتسليم مساعدات الصليب الأحمر إلى الرهائن المحتجزين في غزة إذا فتحت إسرائيل الممرات الإنسانية بشكل دائم وأوقفت “الطلعات الجوية… بكل أشكالها” في أثناء تسليم الطرود للرهائن.

وأضاف أن كتائب القسام “لا تتعمد تجويع الأسرى”.

(تغطية صحفية حاتم ماهر وأحمد طلبة – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

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