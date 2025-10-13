حماس تسلم جميع الرهائن الأحياء لإسرائيل وترامب يؤكد انتهاء الحرب

من ألكسندر كورنويل ونضال المغربي وآندرو ميلز

القدس/القاهرة/دبي (رويترز) – سلمت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) جميع الرهائن العشرين الأحياء المتبقين لديها إلى إسرائيل يوم الاثنين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في خطوة مهمة نحو إنهاء الحرب المدمرة المستمرة منذ عامين في القطاع، في حدث وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي ساعد في التوسط في الهدنة بأنه “فجر تاريخي لشرق أوسط جديد”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه تسلم كل الرهائن الذين تأكد أنهم أحياء بعد نقلهم من غزة بواسطة الصليب الأحمر، وهو إعلان أثار هتافات وعناق وبكاء بين الآلاف المنتظرين في ساحة الرهائن في تل أبيب.

وقال مسؤول مشارك في العملية لرويترز إن حافلات تقل سجناء فلسطينيين أطلقت إسرائيل سراحهم في إطار الاتفاق وصلت أيضا إلى غزة.

وقال ترامب بعد وصوله إلى إسرائيل حيث استُقبل استقبال الأبطال “هذا يوم عظيم. هذه بداية جديدة”. ويلقي الآن كلمة أمام الكنيست قبل أن يتوجه إلى مصر لحضور قمة تهدف إلى تهيئة الظروف لسلام دائم في غزة.

لكن لا تزال هناك عقبات كبرى أمام التوصل إلى حل دائم للصراع في غزة والصراع الإسرائيلي الفلسطيني عموما وغيره من الانقسامات الكبرى التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط منذ فترة طويلة.

* قمة لمناقشة مستقبل غزة

تعد عمليات الإفراج عن الرهائن والسجناء الفلسطينيين من أهم بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُبرم الأسبوع الماضي في منتجع شرم الشيخ المصري الذي ستعقد فيه قمة يوم الاثنين.

وسيدرس أكثر من 20 زعيما من حول العالم الخطوات التالية بموجب خطة ترامب المكونة من 20 نقطة بهدف إحلال سلام دائم بعد عامين من الحرب التي بدأت بهجوم قادته حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، وأسفر وفقا للإحصاءات الإسرائيلية عن مقتل حوالي 1200 شخص في إسرائيل واحتجاز 251 رهينة.

وقالت السلطات المحلية في غزة إن الغارات الجوية والهجمات البرية الإسرائيلية أسفرتا عن مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني وتدمير غزة وتحويل معظمها إلى ركام.

* رهينة محررة: “عدت، يحيا شعب إسرائيل”

أظهرت صور أولية لستة رهائن إسرائيليين محررين وزعها الجيش الإسرائيلي بعضهم يبتسم ويتحدث مع الجنود الذين كانوا في استقبالهم.

وظهر الرهينة المحرر جاي جلبوع دلال في صورة عرضها التلفزيون الإسرائيلي وهو يكتب على لوحة بيضاء أثناء سفره من غزة على متن طائرة هليكوبتر إسرائيلية “عدت، يحيا شعب إسرائيل”.

وقالت فيكي كوهين، والدة الرهينة نمرود كوهين، أثناء توجهها إلى معسكر رعيم العسكري الإسرائيلي حيث سيتم نقل الرهائن “أنا متحمسة للغاية. تغمرني السعادة. يصعب عليّ وصف شعوري في هذه اللحظة. لم أنم طوال الليل”.

وصل نحو 12 مسلحا ملثما في ملابس سوداء، ويبدو أنهم أعضاء في كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، إلى مجمع ناصر الطبي جنوب غزة حيث وضعت منصة ومقاعد للترحيب بالسجناء الفلسطينيين العائدين.

وقال عماد أبو جودت (57 عاما)، وهو أب لستة أطفال من مدينة غزة، بينما كان يتابع استعدادات التسليم عبر هاتفه “أتمنى أنه هاي الصور والمشاهد تكون نهاية الحرب، احنا فقدنا أصدقاء وأقارب وخسرنا بيوتنا ومدينتنا”.

* عقبات محتملة في المستقبل

توسطت الولايات المتحدة في الاتفاق إلى جانب مصر وقطر وتركيا، وتنص المرحلة التالية على تشكيل هيئة دولية تعرف باسم “مجلس السلام”، برئاسة ترامب.

لكن الأمور قد تسوء لأن الجانبين لم يتفقا بعد على خطوات أخرى كانت سببا في تعثر جهود سابقة للوصول إلى هدنة، مثل كيفية إدارة قطاع غزة المدمر بعد انتهاء القتال، والمصير النهائي لحماس، التي ترفض مطالب إسرائيل بنزع سلاحها.

وسلط ظهور مقاتلي حماس يوم الاثنين في مستشفى ناصر الضوء على صعوبة تبديد المخاوف الإسرائيلية بشأن استمرار سيطرة الحركة المسلحة على غزة، التي تحكمها منذ عام 2007.

وقال مسؤول أمني فلسطيني يوم الاثنين إن قوات أمنية تابعة لحماس قتلت 32 من أفراد “عصابة” في مدينة غزة في حملة بدأت بعد انسحاب القوات الإسرائيلية بموجب الخطة.

وقال ترامب بمجرد دخوله الكنيست الإسرائيلي إن حماس ستلتزم ببند في الخطة خاص بتخليها عن سلاحها.

وقد تشمل نقاط الخلاف الأخرى استمرار انسحاب إسرائيل من قطاع غزة إلى ما وراء الخطوط التي انسحبت إليها في الأيام الماضية، والتحركات نحو إقامة دولة فلسطينية، وهو أمر يرفضه كثير من الإسرائيليين.

وسيصبح ترامب رابع رئيس أمريكي يلقي كلمة أمام الكنيست، بعد جيمي كارتر عام 1979 وبيل كلينتون عام 1994 وجورج دبليو بوش عام 2008. وقال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج إنه سيتم منحه أعلى وسام مدني في إسرائيل في وقت لاحق من هذا العام.

* دمار واضطرابات

ستسلم حماس يوم الاثنين أيضا جثث بعض الرهائن الستة والعشرين الذين تأكد مقتلهم ولا يزال مصير اثنين مجهولا. وتم تشكيل لجنة لتحديد أماكن بعض الجثث التي يحتمل أنها فقدت بسبب الدمار والاضطرابات في غزة.

ووصلت إلى القطاع عشرات الحافلات التي تقل بعضا من نحو ألفي معتقل فلسطيني أطلقت إسرائيل سراحهم من السجون في إطار الاتفاق، وكانت قد اعتقلت معظمهم خلال حرب غزة، لكن المجموعة ضمت 250 سجينا أدينوا بالتورط في هجمات قاتلة أو احتُجزوا للاشتباه في ارتكابهم جرائم أمنية.

أسفرت الحرب التي استمرت لعامين عن دمار واسع في غزة ونزوح جميع سكان القطاع تقريبا وعن كارثة إنسانية واسعة النطاق، كما أعادت رسم المشهد في الشرق الأوسط من خلال صراعات إسرائيل مع كل من إيران وجماعة حزب الله اللبنانية والحوثيين في اليمن.

وقال توم فليتشر منسق المساعدات في الأمم المتحدة على منصة إكس اليوم الاثنين إن إسرائيل وافقت على تسليم المزيد من الإمدادات الطارئة، وإن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) دعت إسرائيل إلى السماح لها بالعمل دون عوائق في القطاع.

(شارك في التغطية معيان لوبيل وستيفن شير من القدس وبيشا ماجد من القاهرة وإيفيلين هوكشتاين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية واشنطن وجنى شقير وأحمد الإمام وتالا رمضان من دبي – إعداد مروة غريب ونهى زكريا للنشرة العربية – تحرير سها جادو)