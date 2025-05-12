حماس تعلن الافراج عن الرهينة الإسرائيلي الأميركي

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أعلنت حركة حماس الاثنين أنها سلمت الصليب الأحمر الدولي الرهينة الاسرائيلي الحامل الجنسية الأميركية عيدان ألكسندر، بعد مفاوضات مباشرة أجريت مع واشنطن في الدوحة.

في غضون ذلك، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنه سيرسل الى الدوحة الثلاثاء، الوفد المفاوض بشأن وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني المحاصر، حيث حذرت الأمم المتحدة من خطر المجاعة في ظل منع الدولة العبرية دخول المساعدات الانسانية منذ أكثر من شهرين.

وقالت حركة حماس في بيان بعد ظهر الاثنين أن جناحها العسكري كتائب القسام أفرجت “عن الجندي الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأميركية الأسير عيدان ألكسندر”، وسلّمته الى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة خان يونس بجنوب القطاع.

وبحسب البيان، أتت عملية التسليم في “إطار الجهود التي يبذلها الوسطاء لوقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات والإغاثة لأهلنا وشعبنا في قطاع غزة”.

وحثت الحركة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على “مواصلة جهودها لإنهاء هذه الحرب الوحشية التي يشنّها مجرم الحرب نتانياهو على الأطفال والنساء والمدنيين العزّل في قطاع غزة”.

وكان ترامب أشاد الأحد بإعلان الحركة أنها ستفرج عن ألكسندر، آملا بإطلاق سراح كل الرهائن وإنهاء القتال.

وكتب على مواقع التواصل “أنا ممتن لكل من ساهم في تحقيق هذا النبأ التاريخي”، واصفا الإفراج عن الرهينة بأنه “بادرة حسن نية” ومضيفا “نأمل أن تكون هذه أولى الخطوات الأخيرة اللازمة لإنهاء هذا النزاع الوحشي”.

وشكر نتانياهو الإثنين ترامب على “المساعدة” في الإفراج عن الرهينة.

ووفقا لبيان صادر عن مكتبه “تحدث رئيس الوزراء مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وشكره على مساعدته في الإفراج عن الجندي (الإسرائيلي) عيدان ألكسندر”. وأضاف البيان أن الاتصال تم بعد لقاء نتانياهو بالمبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف والسفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي.

وأتى الافراج عن الرهينة مع مغادرة ترامب الولايات المتحدة متوجها الى المنطقة في جولة تشمل السعودية والامارات وقطر بين 13 و16 أيار/مايو.

الى ذلك، أكد نتانياهو أنه سيرسل فريق التفاوض الثلاثاء الى قطر التي تؤدي مع مصر والولايات المتحدة، دور الوساطة بين الدولة العبرية والحركة الفلسطينية منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وكان نتانياهو شدد في وقت سابق على أن الافراج عن ألكسندر لن يقابل بوقف لإطلاق النار في قطاع غزة أو الإفراج عن معتقلين فلسطينيين في سجون إسرائيل.

وقال “إسرائيل غير ملزمة بأي وقف لإطلاق النار أو الإفراج عن إرهابيين، بل هي ملزمة فقط بإقامة ممر آمن يسمح بالإفراج عن عيدان”.

وشدد على أن المفاوضات بشأن صفقة محتملة لتأمين الإفراج عن جميع الأسرى ستستمر “تحت النار، تزامنا مع التحضيرات لتصعيد القتال”.

وحذر تقرير التصنيف الداخلي المتكامل للأمن الغذائي من أن قطاع غزة يواجه مستوى “حرجا” من خطر المجاعة فيما 22% من سكانه مهددون بأن يعانوا من وضع “كارثي”، بعد 19 شهرا من الحرب وأكثر من شهرين من المنع التام لدخول المساعدات.

– “الناس سعيدة” –

وفي يوم إطلاق ألكسندر، هدأت الاعمال الحربية في القطاع الفلسطيني.

وفي خان يونس، قالت سمية أبو الكاس (34 عاما) “ساد الهدوء أجواء غزة قليلا، لا يوجد قصف ولا طيران قريب”.

وبحسب أبو الكاس “الناس سعيدة وتتحدث عن هدنة قريبة مؤقتة، تعبنا من القصف وأي وقف لإطلاق النار حتى لو مؤقت، نعتبره فرصة لنتنفس ولنلملم أنفسنا”.

كذلك، أعربت أم محمد زملط التي نزحت من شمال غزة إلى خان يونس، عن ارتياحها.وقالت “الجميع سعيد ببعض الهدوء الذي يحدث الآن بسبب الاتفاق على تسليم الأسير الأميركي… فلا يوجد طيران”.

أضافت “توقّف القصف بخلاف الليلة حيث كان شديدا جدًا في خان يونس وأصوات الشظايا تتناثر في كل مكان شعرنا وكأنها ستسقط فوق رؤوسنا”.

وأعلن الدفاع المدني في غزة الإثنين مقتل 10 فلسطينيين على الأقل بينهم عدد من الأطفال جراء غارة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي فجرا، واستهدفت مدرسة لإيواء النازحين في جباليا في شمال قطاع غزة.

– “بادرة حسن نية” –

من جانبه، دعا منتدى عائلات الرهائن والمفقودين في بيان إلى التجمع في “ساحة الأسرى” في تل أبيب قبيل الإفراج المتوقع عن ألكسندر.

وقال في بيان “يجب أن لا نترك أخدا خلفنا”.

وأشاد ترامب الاحد بما اعتبره “بادرة حسن نية” من قبل حماس، مضيفا “نأمل أن تكون هذه أولى الخطوات الأخيرة اللازمة لإنهاء هذا النزاع الوحشي”.

رحّبت مصر وقطر بإعلان حركة حماس ووصفت التطور بأنه “بادرة حسن نية وخطوة مشجعة لعودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وضمان تدفّق المساعدات بشكل آمن ودون عوائق لمعالجة الأوضاع المأسوية في القطاع”.

وقال مسؤولان من حماس لوكالة فرانس برس إن المحادثات ما زالت جارية في الدوحة مع الولايات المتحدة، وأشارا إلى إحراز “تقدم”.

وبينما المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس متوقفة، أعلنت الدولة العبرية في الخامس من أيار/مايو عن خطة “للسيطرة” على غزة تتضمن ترحيل السكان وهو ما عرضها لانتقادات دولية.

اندلعت الحرب الأكثر دموية في قطاع غزة عقب هجوم غير مسبوق على إسرائيل شنّته حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أسفر عن مقتل 1218 شخصا، معظمهم مدنيون، وفق حصيلة لوكالة فرانس برس تستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن من بين 251 رهينة احتجزوا إبان الهجوم، لا يزال 58 محتجزين في غزة، بينهم 34 لقوا حتفهم. كذلك، تحتجز حماس منذ العام 2014، رفات جندي إسرائيلي.

وقُتل ما لا يقل عن 52862 فلسطينيا منذ اندلاع الحرب معظمهم من المدنيين، بحسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحماس، بينهم 2749 منذ استئناف إسرائيل ضرباتها في 18 آذار/مارس بعد هدنة هشة لنحو شهرين.

بور/ها/كام