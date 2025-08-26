حماس تنفي الرواية الإسرائيلية بشأن القتلى الفلسطينيين في هجوم على مستشفى بغزة

(رويترز) – نفت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم الثلاثاء أن يكون أي من الفلسطينيين الذين قُتلوا في الهجوم الإسرائيلي على مجمع ناصر الطبي في غزة يوم الاثنين مسلحين.

وأعلنت إسرائيل في وقت سابق مقتل ستة مسلحين في الهجوم، لكنها أشارت إلى أنها تُجري تحقيقا في كيفية مقتل مدنيين، بينهم خمسة صحفيين. ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحادث بأنه “مأساوي”.

وذكر المكتب الإعلامي التابع لحكومة حماس في بيان أن أحد الفلسطينيين الستة الذين زعمت إسرائيل أنهم مسلحون قُتل في منطقة المواصي على بُعد مسافة من المستشفى، فيما قُتل آخر في مكان آخر في وقت مختلف.

ولم يوضح بيان حماس ما إذا كان القتيلان اللذان لقيا حتفهما في أماكن أخرى من المدنيين أيضا.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية)