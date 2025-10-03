حماس توافق على بعض بنود خطة ترامب لغزة وترامب يطالب إسرائيل بوقف القصف

reuters_tickers

4دقائق

من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم الجمعة موافقتها على بعض بنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، بما في ذلك إطلاق سراح الرهائن لكنها تجنبت التطرق إلى قضايا أكثر تعقيدا مثل نزع السلاح وقالت إنها تسعى لمزيد من التفاوض.

من جهته قال ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال إنه يعتقد أن بيان حماس يظهر “استعدادها لسلام دائم” وأضاف أن “على إسرائيل أن تتوقف فورا عن قصف غزة حتى نتمكن من إخراج الرهائن بأمان وسرعة”.

وأضاف “في الوقت الراهن من الخطير جدا القيام بذلك (قصف غزة). نحن نجري بالفعل مناقشات حول التفاصيل التي يتعين وضعها. الأمر لا يتعلق بغزة وحدها بل بالسلام الذي طال انتظاره في الشرق الأوسط”.

وأصدرت حماس ردها على خطة ترامب المكونة من 20 نقطة بعد أن أمهلها الرئيس الأمريكي حتى يوم الأحد لقبول خطته وإلا ستواجه عواقب وخيمة.

ووفقا لنسخة من رد حماس اطلعت عليها رويترز، لم توضح الحركة ما إذا كانت ستوافق على نزع السلاح وإخلاء غزة من الأسلحة وهو أمر تريده إسرائيل والولايات المتحدة لكن حماس سبق وأن رفضته. ولم توافق حماس أيضا على انسحاب إسرائيلي على مراحل كونه يتعارض مع مطالبها بانسحاب فوري وكامل.

ونشر ترامب نسخة من رسالة حماس على صفحته على تروث سوشيال، ونشرت كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض صورة على موقع إكس للرئيس يسجل فيها ردا على “قبول حماس لخطته للسلام”.

ولم يصدر أي تعليق بعد من إسرائيل التي تؤيد خطة ترامب.

وقال مسؤول كبير في حماس لقناة الجزيرة إن الحركة لن تلقي السلاح قبل انتهاء “الاحتلال” الإسرائيلي للقطاع، وهي تصريحات تبرز الفجوة بين الطرفين مع اقتراب الحرب من عامها الثاني.

من جهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية على منصة إكس إن قطر بدأت التنسيق مع الوسيط المصري والولايات المتحدة لمواصلة المحادثات حول خطة ترامب بشأن غزة.

* حماس تسعى لمزيد من المفاوضات

في ردها على خطة ترامب، قالت حماس في بيان “تقدر حركة المقاومة الإسلامية حماس الجهود العربية والإسلامية والدولية وجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الداعية إلى وقف الحرب على قطاع غزة وتبادل الأسرى ودخول المساعدات فورا” ضمن بنود أخرى.

ووافقت الحركة على “الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح الرئيس ترامب ومع توفير الظروف الميدانية لعملية التبادل”.

وأضافت “في هذا السياق تؤكد الحركة استعدادها للدخول فورا من خلال الوسطاء في مفاوضات لمناقشة تفاصيل ذلك”.

وأكدت حماس موافقتها على “تسليم إدارة قطاع غزة لهيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) بناء على التوافق الوطني الفلسطيني واستنادا للدعم العربي والإسلامي”.

وسبق لحماس أن عرضت إطلاق سراح جميع الرهائن وتسليم إدارة قطاع غزة إلى جهة أخرى.

وتنص خطة ترامب على وقف فوري لإطلاق النار وتبادل كل الرهائن الذين تحتجزهم حماس مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين لدى إسرائيل وانسحاب إسرائيلي مرحلي من قطاع غزة ونزع سلاح حماس وتشكيل حكومة انتقالية بقيادة هيئة دولية.

(إعداد نهى زكريا وحسن عمار للنشرة العربية)