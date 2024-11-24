Ennio Leanza/Keystone

بحسب الموقع، قد يكون العثور على سكن أمرًا معقدًا في سويسرا. لذلك، تُعدّ المعرفة الجيّدة بكيفية عمل سوق العقارات عاملا حاسما.

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يعيش غالبية سكان سويسرا (60٪) في شقة مستأجرة، لكن معدل المُلاّك في ازدياد مستمر منذ سبعينيات القرن الماضي. وتشتمل أكثر من نصف المساكن في البلاد على ثلاث إلى أربع غرف.

في عام 2019، بلغ متوسط صافي الإيجار الشهري 1362 فرنكًا. وفيما تعرض كانتونات تسوغ وزيورخ وشفيتس أغلى الشقق، تتوفر كانتونات جورا ونوشاتيل وفاليه على الشقق الأقل غلاء. وبشكل عام، عادة ما تكون قيمة الإيجارات أعلى بنحو 10٪ في المدن الكبرى.

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البحث عن شقة

أسهل طريقة للعثور على شقة هي تصفح قائمة المساكن الشاغرة على المواقع المتخصصة أو مباشرة على مواقع الوكالات العقارية في المنطقة. وعادة ما يتم إدراج رقم هاتف أو اسم شخص في الإعلان للتواصل معه، من أجل تحديد موعد للزيارة.

تتمثل الخطوة التالية في إرسال ملف طلب إلى الوكالة العقارية أو مباشرة إلى المالكين. وبشكل عام، من الضروري تضمينه وثيقة هوية، وعقد عمل تُذكر فيه قيمة الدخل الإجمالي أو قسائم الراتب للأشهر الثلاثة الماضية، وشهادة خالية من أي تتبع من مكتب المُلاحقات المالية، وتصريح إقامة للأشخاص الأجانب بالإضافة إلى نسخة من عقد التأمين الخاص بالمسؤولية المدنية.

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عقد الإيجار

بمجرد الموافقة على منح السكن للمترشح، تقوم الإدارة أو المالكون بتوقيع عقد مع المستأجرين يسمى “عقد إيجار”. يتضمن هذا العقد تفاصيل بيانات الاتصال بجميع الأطراف، والأجزاء المُدرجة في الإيجار (مرآب، قبو، إلخ)، ومدة عقد الإيجار، ومبلغ الإيجار بالإضافة إلى الرسوم (التدفئة والماء والكهرباء، إلخ…) ومقدار ضمان الإيجار.

هذا الضمان مطلوب من قبل معظم الوكالات وأصحاب العقارات، ويمكن أن يمثل قيمة إيجار ثلاثة أشهر ويكون بمثابة وديعة في حالة حدوث ضرر يتجاوز الاستخدام “العادي” للعقار. ولا يتم دفع هذا المبلغ مباشرة إلى الوكالة العقارية أو إلى المالكين، ولكن يتم إيداعه في حساب يُعرف بـ “ضمان الإيجار” يقوم المستأجرون بافتتاحه لدى مصرف سويسري. ويُمكن استرداده مع نهاية عقد الإيجار.

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إنهاء العقد

يمكن أن يكون عقد الإيجار لفترة ثابتة أو غير محددة. في معظم الأحيان، يتم إبرامه لفترة غير محددة، ويمكن للطرفين إنهاؤه من خلال احترام المواعيد المتفق عليها، بالإضافة إلى بعض القواعد المحددة في العقد.

عادة، يجب على المستأجرين إعلان إنهائهم للعقد بخطاب مسجل قبل ثلاثة أشهر من تاريخ مغادرتهم للمسكن. ويمكنهم المغادرة قبل الموعد النهائي المحدد سلفا، ولكن يتعين عليهم حينها تقديم مُستأجرين بديلا عنهم يتمتعون بالقدرة على الوفاء بالتزاماتهم وعلى استعداد لتبني عقد الإيجار وفقا لنفس الشروط.

عموما، يجب صيانة الشقق أو البيوت المستأجرة بشكل جيّد، وإعادتها في نفس الحالة تقريبا التي كانت عليها عند الاستئجار.