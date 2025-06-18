خامنئي يؤكد أن إيران “لن تستسلم” وترامب يعلن نفاد صبره مع طهران

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أكد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الأربعاء، أنّ بلاده لن “تستسلم أبدا”، فيما تواصل إسرائيل حملتها العسكرية على مواقع عسكرية ونووية في بلاده، مشيرة الى تدمير مقر جهاز الأمن الداخلي الإيراني.

في المقابل، اكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب ان صبره مع طهران “نفد”.

ورد خامنئي الذي يتولى السلطة منذ العام 1989 على تهديدات للرئيس الأميركي دعا فيها إيران الثلاثاء إلى “الاستسلام غير المشروط” مؤكدا أن الولايات المتحدة قادرة على قتل المرشد الأعلى.

وقال خامنئي في خطاب عبر التلفزيون الرسمي إنّ “الأمة الإيرانية ستصمد في وجه حرب مفروضة، مثلما ستقف بقوة في وجه سلام مفروض”، مضيفا أنّ “هذه الأمة لن تخضع لأي إملاءات من أي جهة كانت”.

ووصف خامنئي دعوة الرئيس الأميركي لإيران لـ”الاستسلام غير المشروط”، بأنّها “غير مقبولة”.

وأضاف “على الأميركيين أن يعلموا أن أي تدخل عسكري من جانبهم سوف يسبب بالتأكيد أضرارا لا يمكن إصلاحها”.

واحجم ترامب الاربعاء عن الادلاء بإجابة حاسمة في ما يتعلق بانضمام الولايات المتحدة الى الضربات التي توجهها اسرائيل الى إيران.

وقال الرئيس الاميركي “قد افعل ذلك وقد لا افعل، لا أحد يعلم ما ساقوم به”.

واكد ترامب الاربعاء أن ايران تواصلت مع الولايات المتحدة من اجل التفاوض، مؤكدا أن صبره “نفد” معها.

وكان الرئيس الأميركي أكد الثلاثاء أن بلاده قادرة بسهولة على قتل المرشد الأعلى الإيراني، في وقت تتزايد التكهنات عن إمكان تدخل واشنطن إلى جانب إسرائيل في المواجهة التي بدأتها الدولة العبرية الجمعة بهدف معلن هو منع إيران من الحصول على السلاح النووي

وأطلق ترامب سلسلة منشورات بشأن إيران على منصة تروث سوشال جاء فيها “نعرف بالتحديد أين يختبئ المدعو +المرشد الأعلى+. هو هدف سهل، لكنه في مأمن هناك. لن نقضي عليه (نقتله!)، على الأقل ليس في الوقت الحالي”.

تزامنا، واصلت إيران وإسرائيل تبادل الضربات.

واعلن وزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس الاربعاء أن سلاح الجو دمر “المقر العام للأمن الداخلي” الايراني بعدما أفاد الجيش بأنه قصف أهدافا عسكرية في طهران.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء، أن الضربات الإسرائيلية أدّت إلى “تدمير” مبنيَين في كرج قرب طهران يتمّ فيهما تصنيع مكوّنات لأجهزة الطرد المركزي.

كذلك أكد الجيش الإسرائيلي بعد ظهر الأربعاء أنه ضرب “اهدافا عسكرية” في طهران حيث سمع مراسلو وكالة فرانس برس دوي انفجارات قوية جديدة، وشاهدوا أعمدة من الدخان الأسود تتصاعد فوق المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من العاصمة الإيرانية.

وشنّت إسرائيل هجوما غير مسبوق على عدوتها ايران في 13 حزيران/يونيو، مؤكدة امتلاك معلومات استخباراتية تفيد بأن البرنامج النووي الإيراني شارف “نقطة اللاعودة”. واستهدف الهجوم مئات المواقع العسكرية والنووية، وأدى إلى مقتل مسؤولين عسكريين كبار وعلماء نوويين.

وأعلنت إيران التي تنفي سعيها إلى امتلاك قنبلة نووية، عزمها على الرد على “الحرب” التي شنتها إسرائيل واتهمتها بالسعي إلى عرقلة المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن.

– تدمير مبنيين لانتاج أجهزة الطرد –

ومن شأن أي هجوم إيراني على قواعد قوات أميركية في الشرق الأوسط أن يُغيّر الوضع ويدفع الولايات المتحدة إلى التدخل مباشرة في الحرب، إذ أكد مسؤول أميركي أن ترامب لن يتهاون في حال “مُسّت شعرة في رأس أميركي”.

وعقب الهجوم الإسرائيلي الذي بدأ الجمعة، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستعزز “وضعيتها الدفاعية” في الشرق الأوسط وأرسلت حاملة الطائرات نيميتز إلى المنطقة.

كذلك، أعلنت واشنطن الثلاثاء إغلاق سفارتها في القدس لأسباب أمنية حتى الجمعة، وطلبت من جميع موظفي الحكومة الأميركية وعائلاتهم الاحتماء، وأنشأت مجموعة عمل الغرض منها مساعدة الرعايا الأميركيين في الشرق الأوسط.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتانياهو رأى الاثنين أن اغتيال خامنئي من شأنه أن “يضع حدا للنزاع” بين الخصمين اللدودين، ودعا الإيرانيين إلى الانتفاضة.

ومنذ بداية المواجهة غير المسبوقة بين البلدَين العدوَين، أسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل 224 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من ألف آخرين في إيران، وفقا لحصيلة رسمية أصدرتها السلطات الأحد.

وفي إسرائيل، أسفرت الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية عن مقتل 24 شخصا على الأقل، بحسب آخر حصيلة أوردها مكتب رئيس الوزراء الاثنين.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان الاربعاء أن “اكثر من 50 من طائراته” الحربية استهدفت “موقعا لإنتاج أجهزة الطرد المركزي في طهران”، و”عدة مواقع لتصنيع الأسلحة بينها مرافق لإنتاج المواد الخام والمكونات المستخدمة في تجميع صواريخ أرض-أرض” قبل فجر الأربعاء.

وتُستخدم أجهزة الطرد المركزي لتخصيب المواد النووية إلى مستويات قريبة من العتبة العسكرية.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعرّض مبنى في مركز طهران للأبحاث، الذي يُنتج أيضا قطع غيار لهذه الأجهزة، لقصف اسرائيلي.

– إسقاط مسيّرة اسرائيلية –

وأعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء أن إحدى طائراته المسيّرة أُسقطت بعد استهدافها بصاروخ أرض جو داخل الأراضي الإيرانية في أول حادث من هذا النوع منذ بداية التصعيد الجمعة.

وبث التلفزيون الرسمي الإيراني صورا لحطام في مدينة أصفهان (وسط) قال إنه يعود لمسيرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي من نوع “هرمز”.

وفي اسرائيل، أُطلقت صفارات الإنذار في ساعات الصباح الأولى، وأفاد مسؤول عسكري بإطلاق إيران 10 صواريخ بالستية، تم اعتراض معظمها.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراضه عدة طائرات إيرانية مسيرة.

وفي تل أبيب (وسط)، أمضى العديد من الإسرائيليين الليل يهرعون إلى ملاجئ مع كل إنذار من إطلاق صواريخ إيرانية.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أطلق صواريخ بالستية فرط صوتية على إسرائيل.

– جي بي يو-57 –

وتشتبه الدول الغربية بأن ايران تسعى الى امتلاك قنبلة نووية. وتنفي طهران ذلك وتدافع عن حقها في تطوير برنامج نووي مدني. وتتمسك إسرائيل بالغموض بشان امتلاكها السلاح النووي، الا أن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام يقول إنها تملك 90 رأسا نووية.

وإذا قرر دونالد ترامب إشراك بلاده في الصراع، فإن القنبلة الأميركية الخارقة للتحصينات “جي بي يو-57″، الوحيدة القادرة على تدمير المنشآت النووية الإيرانية الموجودة في عمق الأرض، قد تشكل سلاحا استراتيجيا أساسيا لذلك.

والأربعاء، أعلنت إيران توقيف خمسة أشخاص قالت إنّهم عملاء لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (موساد) بتهمة “تشويه” صورة البلاد عبر الإنترنت، حسبما أفادت وكالات أنباء محلية.

بور-سغ-كاب/الح-غ ر-ناش- س ح/ب ق