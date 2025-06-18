خامنئي يرفض دعوة ترامب للاستسلام والرئيس الأمريكي يقول إن صبره نفد

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من وباريسا حافظي وجنى شقير وألكسندر كورنويل

القدس/دبي (رويترز) – رفض الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي يوم الأربعاء دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاستسلام غير المشروط في حين قال ترامب إن صبره نفد دون أن يُبدي أي إشارة إلى خطوته التالية.

وفي حديثه للصحفيين، رفض ترامب الإفصاح عما إذا كان قد اتخذ أي قرار بشأن الانضمام إلى الحملة العسكرية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية، قائلا “قد أفعل ذلك. وقد لا أفعل. أعني، لا أحد يعلم ما سأفعله”.

وقال إن الإيرانيين تواصلوا مع واشنطن وعرضوا الاجتماع في البيت الأبيض لكن “تأخر جدا وقت الحديث”.

وأضاف ترامب في تصريحات أمام البيت الأبيض “استسلام غير مشروط، لقد سئمت هذا الأمر”.

وعندما سئل عن رده على رفض خامنئي طلبه بالاستسلام، قال ترامب “أقول، حظا سعيدا”.

وملأ الإيرانيون الطرق السريعة مغادرين طهران هربا من الهجمات الجوية الإسرائيلية المكثفة.

وفي أحدث هجوم، قالت إسرائيل إن سلاحها الجوي دمر مقرا للشرطة الإيرانية.

وقال وزير الدفاع يسرائيل كاتس “كما وعدنا، سنواصل قصف رموز الحكم والنظام الإيراني أينما كانت”.

وفي خطاب مسجل بثه التلفزيون، وهو أول ظهور له منذ يوم الجمعة، وبخ خامنئي (86 عاما) ترامب قائلا إن الأمريكيين “يجب أن يعلموا أن أي تدخل عسكري أمريكي سيكون بلا شك مصحوبا بأضرار لا يمكن إصلاحها”.

وأضاف “العقلاء الذين يعرفون إيران وشعبها وتاريخها لا يتحدثون البتة بلغة التهديد إلى هذا الشعب لأن الشعب الإيراني لن يستسلم”.

وانحرف ترامب عن اقتراح نهاية دبلوماسية سريعة للحرب إلى الإشارة إلى أن الولايات المتحدة قد تنضم لها. وفي منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء، تحدث عن قتل خامنئي، ثم طالب إيران “بالاستسلام غير المشروط!”.

وقال مصدر مطلع على المناقشات الداخلية إن ترامب وفريقه يدرسون خيارات تشمل الانضمام إلى إسرائيل في الهجمات على المواقع النووية الإيرانية. وقال وزير الدفاع بيت هيجسيث أمام لجنة بمجلس الشيوخ إن البنتاجون مستعد لتنفيذ أي أمر يصدره ترامب.

وسخرت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة من ترامب في منشورات على موقع إكس قائلة “إيران لا تتفاوض تحت الضغط، ولن تقبل السلام تحت الضغط، وبالتأكيد ليس مع داع للحرب ومحب للظهور”.

وأضافت “لم يتذلل أي مسؤول إيراني قط أمام أبواب البيت الأبيض. الشيء الوحيد الأكثر دناءة من أكاذيبه هو تهديده الجبان “بالقضاء” على الزعيم الأعلى لإيران”.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن 50 مقاتلة قصفت نحو 20 هدفا في طهران ليل الثلاثاء بما في ذلك مواقع لإنتاج مواد خام ومكونات وأنظمة تصنيع صواريخ. وطلب الجيش من الإيرانيين مغادرة أجزاء من العاصمة حفاظا على سلامتهم في أثناء قصف الأهداف.

* ازدحام مروري

ازدحمت حركة السير على الطرق السريعة المؤدية إلى خارج طهران التي يقطنها زهاء 10 ملايين نسمة. وقالت أريزو (31 عاما) لرويترز عبر الهاتف إنها تمكنت من الوصول إلى مدينة لافاسان الساحلية القريبة.

وأضافت “سنبقى هنا طالما استمرت هذه الحرب. تعرض منزل صديقتي في طهران لهجوم وأُصيب شقيقها. هم مدنيون. لماذا ندفع ثمن قرار النظام بمواصلة برنامجه النووي؟”.

وفي إسرائيل، دوت صفارات الإنذار لتحذير الناس من الضربات الصاروخية الإيرانية. وفي محطة قطار مدينة رمات جان شرق تل أبيب، استلقى الناس على حشايا للنوم على الأرض وفرتها السلطات.

وقالت تمار فايس وهي تحتضن ابنتها البالغة من العمر أربعة أشهر “أشعر بالخوف والإرهاق، خاصة لأنني أعيش في منطقة مكتظة بالسكان يبدو أن إيران تستهدفها، ومدينتنا بها أبنية قديمة جدا، بدون ملاجئ وأماكن آمنة”.

وتستكشف إيران الخيارات التي قد تستخدمها للضغط، بما في ذلك تهديدات ضمنية بالإضرار بسوق النفط العالمية من خلال تقييد الوصول إلى منطقة الخليج عبر مضيق هرمز وهو الشريان الأهم في العالم لتدفق وشحن النفط.

وقال وزير الاقتصاد الإيراني السابق إحسان خاندوزي على إكس إن على بلاده البدء بسرعة في إلزام الناقلات بالحصول على إذن لعبور المضيق، وأضاف أن تلك الخطوة ستكون “حاسمة” إذا نفذت بسرعة.

* حظر على التصوير

أبدت السلطات الإيرانية عزما على منع الفزع ونقص الإمدادات ولم يسمح سوى بتبادل لقطات محدودة للدمار مقارنة بالأيام الأولى من القصف عندما بثت وسائل إعلام رسمية صور انفجارات وحرائق وبنايات سكنية سويت بالأرض. وفرضت السلطات حظرا على تصوير الأفراد لأي مشاهد عامة.

وأفاد مسؤولون إيرانيون بمقتل 224 شخصا على الأقل في هجمات إسرائيلية، معظمهم من المدنيين، على الرغم من أن هذه الحصيلة لم يتم تحديثها منذ أيام.

وفي إسرائيل، تعد الضربات الانتقامية الإيرانية هي المرة الأولى في حرب الظل والصراع بالوكالة المستمرين منذ عقود التي يخترق فيها عدد كبير من الصواريخ التي تطلق من إيران دفاعاتها، مما تسبب في مقتل إسرائيليين في منازلهم.

ومنذ يوم الجمعة، أطلقت إيران نحو 400 صاروخ على إسرائيل، اخترق نحو 40 منها الدفاعات الجوية، مما أودى بحياة 24 شخصا، جميعهم من المدنيين، وفقا للسلطات الإسرائيلية.