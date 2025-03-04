خطوط شرق الصين الجوية تدشن رحلات مباشرة بين شنغهاي وأبوظبي نيسان/أبريل المقبل

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أعلنت خطوط شرق الصين الجوية إطلاق رحلات جوية مباشرة تربط بين مدينتي شنغهاي وأبوظبي اعتباراً من 28 نيسان/أبريل 2025، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) الثلاثاء.

وقالت الوكالة إنّها “الخطوة الأولى من نوعها لشركة طيران صينية وتعزز من الروابط الاقتصادية والسياحية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية”.

ونقلت الوكالة الإماراتية عن صحيفة “تشاينا ديلي”، قولها إنّه “سيتم تشغيل الخط الجديد بالتعاون مع شركة الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، حيث ستسير الرحلات أيام الاثنين والأربعاء والخميس والسبت، لتنطلق من مطار شنغهاي بودونغ الدولي وتعود من مطار أبوظبي الدولي في نفس اليوم وفقاً للتوقيت المحلي”.

وتعكس هذه الخطوة الأهمية الاستراتيجية لأبوظبي ضمن مبادرة “الحزام والطريق”، حيث توفر الإمارة بيئة اقتصادية داعمة بفضل موقعها الجغرافي المتميز، وسياسات المناطق الحرة، وحضورها القوي في قطاعات الطاقة والخدمات المالية، مما يسهم في تعزيز توسع الشركات الصينية عالمياً، على ما ذكرت الوكالة الإماراتية.

هت/دص