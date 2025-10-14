The Swiss voice in the world since 1935
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

دائرة الأراضي والأملاك في دبي تطلق المرحلة الأولى من البيع الرقمي

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي الثلاثاء المرحلة الأولى من خدمة البيع الرقمي عبر تطبيق “دبي الآن”، خلال مشاركتها في معرض “جيتكس غلوبال 2025″، وفق ما نقل المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

تُمكّن الخدمة المتعاملين من استكمال إجراءات البيع والتسجيل رقميا بالكامل من خلال تطبيق “دبي الآن”، باستخدام التوقيع الإلكتروني المعتمد عبر الهوية الرقميّة (UAE PASS)، من أي مكان وعلى مدار الساعة يوميا.

وتشمل الشروط توفّر البائع والمشتري على بطاقة هوية إماراتية سارية، وحساب مفعّل في نظام الهوية الرقمية، وحساب بنكي داخل الدولة. كما يُشترط أن يكون العقار ضمن مناطق التملّك الحر، وأن يندرج ضمن فئة الوحدات السكنية أو التجارية أو منازل التاون هاوس السكنية، وألا يكون مرتبطا برهن عقاري، وأن يكون مملوكا لمالك واحد.

م ل/لين

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية