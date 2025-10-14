دائرة الأراضي والأملاك في دبي تطلق المرحلة الأولى من البيع الرقمي

أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي الثلاثاء المرحلة الأولى من خدمة البيع الرقمي عبر تطبيق “دبي الآن”، خلال مشاركتها في معرض “جيتكس غلوبال 2025″، وفق ما نقل المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

تُمكّن الخدمة المتعاملين من استكمال إجراءات البيع والتسجيل رقميا بالكامل من خلال تطبيق “دبي الآن”، باستخدام التوقيع الإلكتروني المعتمد عبر الهوية الرقميّة (UAE PASS)، من أي مكان وعلى مدار الساعة يوميا.

وتشمل الشروط توفّر البائع والمشتري على بطاقة هوية إماراتية سارية، وحساب مفعّل في نظام الهوية الرقمية، وحساب بنكي داخل الدولة. كما يُشترط أن يكون العقار ضمن مناطق التملّك الحر، وأن يندرج ضمن فئة الوحدات السكنية أو التجارية أو منازل التاون هاوس السكنية، وألا يكون مرتبطا برهن عقاري، وأن يكون مملوكا لمالك واحد.

م ل/لين