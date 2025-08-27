دبابات إسرائيلية تقترب من مدينة غزة وترامب يترأس اجتماعا عن الحرب

من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قال شهود إن دبابات إسرائيلية توغلت في منطقة جديدة على مشارف مدينة غزة خلال الليل ودمرت منازل مما دفع سكانا إلى الفرار وذلك قبل اجتماع متوقع بشأن الحرب يقوده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء.

وذكر سكان أن الدبابات دخلت في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء حي عباد الرحمن على الطرف الشمالي لمدينة غزة وقصفت منازل، مما أدى إلى إصابة عدة أشخاص وإجبار كثيرين آخرين باغتهم الهجوم على الفرار داخل مدينة غزة.

وقال سعد عابد (60 عاما) وهو عامل بناء سابق “فجأة سمعنا أنه الدبابات وصلت عباد الرحمن وصوت الانفجارات بلش يعلى ويعلى وصرنا نشوف الناس بتنزح من هاديك المنطقة باتجاهنا”.

وأضاف لرويترز عبر تطبيق للتراسل من منزله في شارع الجلاء في مدينة غزة على بعد نحو كيلومتر واحد من حي عباد الرحمن “إذا ما في هدنة قريبة راح نتفاجأ في الدبابات واصلة قدام بيوتنا”.

وأعلنت إسرائيل أنها تستعد لشن هجوم جديد على مدينة غزة، التي تصفها بأنها آخر معاقل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). ويعيش في المدينة حاليا حوالي نصف سكان القطاع البالغ عددهم مليوني نسمة، وقالت إسرائيل إنها ستطلب منهم إخلاءها.

وغادر الآلاف بالفعل، لكن زعماء كنائس المدينة قالوا يوم الأربعاء إنهم سيبقون في أماكنهم.

وجاء في بيان مشترك صادر عن بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية والبطريركية اللاتينية في القدس “منذ اندلاع الحرب، أصبح مجمع كنيسة مار بورفيريوس للروم الأرثوذكس ومجمع كنيسة العائلة المقدسة في مدينة غزة ملاذا لمئات المدنيين، من بينهم كبار السن والنساء والأطفال. وفي مجمع كنيسة اللاتين يعيش منذ سنوات طويلة أشخاص من ذوي الإعاقة، يتلقون الرعاية على يد جمعية مرسلات المحبة”.

وقال البيان “إن مغادرة مدينة غزة ومحاولة الفرار إلى الجنوب ستكونان بمثابة إعلان حكم بالإعدام عليهم. ولهذا السبب، قرر الكهنة والراهبات البقاء والاستمرار في رعاية جميع من سيبقون في رحاب المجمعين”.

وفي بيان صدر يوم الأربعاء، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن “إخلاء مدينة غزة لا مفر منه”، مضيفا أن إسرائيل بدأت بتسهيل دخول الخيام إلى القطاع.

وأضاف مخاطبا السكان بخصوص مخاوفهم من عدم إيجاد أماكن خالية في وسط وجنوب القطاع “قبيل التحول إلى المرحلة التالية في الحرب أود أن أؤكد بأن هنالك مناطق شاسعة فارغة في جنوب القطاع كما هو الحال في المخيمات الوسطى وفي المواصي. هذه المناطق خالية من الخيم”.

ويقول مسؤولون فلسطينيون وبالأمم المتحدة إن قطاع غزة بحاجة إلى حوالي 1.5 مليون خيمة جديدة.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف يوم الثلاثاء إن ترامب سيرأس اجتماعا بشأن غزة في البيت الأبيض اليوم الأربعاء، مضيفا أن واشنطن تتوقع التوصل إلى تسوية بشأن حرب إسرائيل في القطاع الفلسطيني بحلول نهاية العام.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية بشكل منفصل أن وزير الخارجية ماركو روبيو سيلتقي بنظيره الإسرائيلي جدعون ساعر في واشنطن. ولم يتضح من سيحضر اجتماع ترامب.

* الدبابات تنسحب والقصف يستمر

انسحبت الدبابات الإسرائيلية من أطراف مدينة غزة في وقت لاحق من يوم الأربعاء إلى منطقة جباليا حيث كانت تعمل منذ شهور، لكن القصف مستمر على ثلاثة أحياء في شرق المدينة، هي الشجاعية والزيتون والصبرة.

وقالت السلطات الصحية في غزة إن 20 شخصا على الأقل، من بينهم طفلة في الرابعة من عمرها، قُتلوا بنيران إسرائيلية.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن قواته تعمل في جباليا وضواحي مدينة غزة “لتفكيك مواقع البنية التحتية للإرهاب والقضاء على الإرهابيين”.

وأضاف أنه قتل محمود الأسود القيادي الكبير في حماس، الذي كان يشغل منصب رئيس جهاز الأمن العام للحركة في منطقة غرب غزة، في 22 أغسطس آب. ولم تؤكد حماس مقتله.

ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معارضة متزايدة للحرب في الداخل. واحتشد الآلاف في إسرائيل يوم الثلاثاء للمطالبة بإنهاء الصراع وإطلاق سراح الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في غزة.

ولم ترد إسرائيل بعد على أحدث مقترح لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، والذي تدعمه الولايات المتحدة وقبلته إسرائيل في السابق ووافقت عليه حماس الأسبوع الماضي.

وشنت إسرائيل حملة عسكرية على غزة بعد هجوم قادته حماس عليها في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 والذي تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واقتياد 251 رهينة إلى غزة.

وقالت السلطات الصحية في غزة إن الحملة الإسرائيلية أدت إلى مقتل أكثر من 62 ألف فلسطيني وخلق أزمة إنسانية ونزوح معظم سكان غزة، الذين يتجاوز عددهم مليوني نسمة، وتحول جزء كبير من القطاع إلى ركام.

وقالت وزارة الصحة في غزة يوم الأربعاء إن 10 أشخاص آخرين ماتوا من الجوع وسوء التغذية، مما يرفع عدد الوفيات الناجمة عن ذلك إلى 313 شخصا، من بينهم 119 طفلا، منذ بدء الحرب.

وتشكك إسرائيل في أعداد الوفيات التي تعلنها وزارة الصحة في القطاع.

(شاركت في التغطية معيان لوبيل – إعداد محمود رضا مراد ونهى زكريا للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)