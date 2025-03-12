دبلوماسيون عرب يعرضون خطة إعادة إعمار غزة على مبعوث ترامب

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القاهرة (رويترز) – قالت وزارة الخارجية المصرية إن وزراء خارجية مصر وقطر والسعودية والأردن ووزير الدولة بالخارجية الإماراتية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتمعوا يوم الأربعاء مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف في الدوحة للتشاور حول خطة القاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة.

وذكر بيان صادر عن الاجتماع أن الوزراء العرب “عرضوا خطة إعادة إعمار غزة التي أقرتها القمة العربية المنعقدة في القاهرة في 4 مارس آذار 2025، كما اتفقوا مع المبعوث الأمريكي على مواصلة التشاور والتنسيق بشأنها كأساس لجهود إعادة إعمار القطاع”.

وجاء في البيان أن الوزراء العرب أكدوا “أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددين على ضرورة إطلاق جهد حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين”.

وتبنت الدول الأعضاء في الجامعة العربية في الرابع من مارس آذار خطة اقترحتها مصر لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه بتكلفة تصل إلى 53 مليار دولار.

وتأتي الخطة ردا على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهجير الفلسطينيين من غزة وتوطين معظمهم في الأردن ومصر وتحويل القطاع إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”، وهو الاقتراح الذي رفضته القاهرة وعَمَّان على الفور واعتبرته معظم دول المنطقة مزعزعا للاستقرار بشدة.

وتنص الخطة المصرية لإعادة إعمار القطاع على تشكيل لجنة من شخصيات فلسطينية مستقلة “تكنوقراط” تتولى إدارة غزة.

وتتضمن الخطة المكونة من 112 صفحة خرائط لإعادة تطوير الأراضي وعشرات الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي لمشاريع سكنية وحدائق ومراكز مجتمعية.

ويتطلب تمويل خطة إعادة الإعمار دعما كبيرا من دول الخليج العربية الغنية بالنفط، ومن بينها الإمارات والسعودية.

وقال البيت الأبيض في وقت سابق إن الخطة المصرية التي حظيت مؤخرا بدعم فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا لا تعالج الأزمة المتفاقمة في القطاع.

وتقود قطر ومصر إلى جانب الولايات المتحدة جهود الوساطة بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل بهدف وقف إطلاق النار بين الجانبين والإفراج عن رهائن محتجزين في غزة منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين في إسرائيل.