دبي استقبلت 8,68 ملايين سائح خلال 5 أشهر في 2025

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استقبلت دبي 8,68 ملايين سائح دولي خلال أول خمسة أشهر من العام الحالي، بين كانون الثاني/يناير وأيار/مايو، بزيادة تقدر بنحو 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024، حين استقبلت 8,12 ملايين زائر، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) مساء الإثنين.

ونقلت الوكالة الإماراتية الرسمية عن تقرير أداء السياحة “يناير- مايو” الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي أنّ المدينة استقطبت 1,53 مليون سائح دولي خلال أيار/مايو من العام الحالي.

وحلت دول أوروبا الغربية في صدارة المناطق المصدرة للسياح إلى دبي خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي، بنسبة 22% أي نحو 1,917 مليون سائح، تليها روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية في قائمة البلدان المصدرة للسياح إلى دبي بـ1,396 مليون أي 16% من مجموع زوار الإمارة، ثم دول مجلس التعاون الخليجي مع 1,275 مليون سائح (15% من إجمالي عدد الزوار) وتليها جنوب آسيا بـ1,242 مليون سائح (14%).

وحلت دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خامسة في ترتيب البلدان المصدرة للسياح إلى دبي بـ989 ألف سائح يشكلون 11%، ثم دول شمال شرق وجنوب شرق آسيا بحصة وصلت إلى 9% أي نحو 771 ألف زائر.

وتجاوز عدد الغرف المحجوزة خلال أول خمسة أشهر من العام الحالي 19,09 مليونا بزيادة وصلت إلى 4% مقارنة بالفترة ذاتها من 2024 حين بلغ عدد الغرف المحجوزة نحو 18,34 مليونا.

وبلغ متوسط مدة إقامة النزلاء 3,8 ليال فندقية خلال أول خمسة أشهر من العام.

هت/الح