دخول الرسوم الجمركية الأميركية بنسبة 50 % على الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ

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رفعت الولايات المتحدة الأربعاء الرسوم الجمركية التي تفرضها على منتجات الصلب والألمنيوم التي تستوردها من 25 إلى 50 % تنفيذا لقرار أعلنه الرئيس دونالد ترامب.

وكان مرسوم مضاعفة الرسوم نشر الثلاثاء ودخل حيز التنفيذ عند الساعة 00,01 بالتوقيت المحلي (الساعة 04,01 ت غ).

وقال الرئيس الأميركي عند إعلانه القرار الجمعة، إن الرسوم الجمركية الإضافية الجديدة من شأنها حماية “صناعاتنا من الصلب والألمنيوم التي ستكون أقوى من أي وقت مضى”.

وأضاف “نريد التحقق من أن (الواردات) لا تهدد الأمن القومي”.

وجاء في نص المرسوم “مع أن الرسوم الجمركية المفروضة حتى الآن وفرت دعما أساسيا للأسعار في السوق الأميركية إلا انها لم تسمح لهذه الصناعات بتطوير والمحافظة على نسبة استخدام لقدرات الانتاح تكون كافية لاستمراريتها وبالنظر إلى متطلبات الدفاع الوطني”.

وكان قطاع الصلب والألمنيوم أول المستهدفين بالرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب مع اعتماد رسوم جمركية إضافية نسبتها 25 % اعتبارا من 12 آذار/مارس من أجل الحث على الاستثمار في الولايات المتحدة.

الس/غ ر