دخول 325 شاحنة مساعدات إماراتية إلى قطاع غزة منذ فتح المعابر

afp_tickers

1دقيقة

عبرت أربع قوافل محمّلة بمساعدات إنسانية إماراتية خلال الأسبوع الماضي إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصري، في إطار جهود الإمارات لدعم وإغاثة الفلسطينيين ضمن عملية “الفارس الشهم 3” الإنسانية، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأوضحت “وام” السبت ان القوافل تتألف من 76 شاحنة تحمل أكثر من 1419 طنا من المساعدات الإنسانية، التي تشمل المواد الغذائية والمواد الطبية ومواد الإيواء ومواد التحلية.

ومنذ فتح المعابر، كثّفت الإمارات عمليات الإغاثة الإنسانية لدعم الفلسطينيين في مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع، وتمكّنت 325 شاحنة مساعدات إماراتية تحمل 6775 طنا من الدخول إلى غزة، وفق “وام”.

م ل/