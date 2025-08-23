The Swiss voice in the world since 1935
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

دخول 325 شاحنة مساعدات إماراتية إلى قطاع غزة منذ فتح المعابر

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

عبرت أربع قوافل محمّلة بمساعدات إنسانية إماراتية خلال الأسبوع الماضي إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصري، في إطار جهود الإمارات لدعم وإغاثة الفلسطينيين ضمن عملية “الفارس الشهم 3” الإنسانية، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأوضحت “وام” السبت ان القوافل تتألف من 76 شاحنة تحمل أكثر من 1419 طنا من المساعدات الإنسانية، التي تشمل المواد الغذائية والمواد الطبية ومواد الإيواء ومواد التحلية.

ومنذ فتح المعابر، كثّفت الإمارات عمليات الإغاثة الإنسانية لدعم الفلسطينيين في مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع، وتمكّنت 325 شاحنة مساعدات إماراتية تحمل 6775 طنا من الدخول إلى غزة، وفق “وام”.

م ل/

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
14 إعجاب
14 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
22 إعجاب
17 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أناند شاندراسيخار

هل واجهت نقصًا في الغذاء أو ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية في بلدك مؤخرًا؟

ازدياد الصراعات، والطقس غير المتوقع، والصدمات الاقتصادية جعلت سلاسل إمداد الغذاء أكثر عرضة للاضطرابات.

شارك في الحوار
1 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية