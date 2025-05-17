دعوات لوقف اطلاق النار بعد اعلان إسرائيل توسيع هجومها في قطاع غزة

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أعلن الجيش الإسرائيلي السبت توسيع نطاق هجومه لإلحاق هزيمة بحركة حماس في غزة، على الرغم من الدعوات الدولية المتزايدة لوقف إطلاق النار بعد 19 شهرا من الحرب في القطاع الفلسطيني المدمر والمحاصر.

يأتي ذلك فيما أعلن مسؤول في حركة حماس السبت بدء جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة مع وفد إسرائيلي في الدوحة “بدون شروط مسبقة” بوساطة مصرية قطرية.

ومن بغداد حيث شارك في القمة العربية، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السبت “إننا بحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار الآن”، مضيفا “أشعر بالجزع إزاء التقارير التي تفيد باعتزام إسرائيل توسيع نطاق العمليات البرية وأكثر من ذلك”.

اندلعت الحرب إثر هجوم غير مسبوق شنته حماس على الأراضي الإسرائيلية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وردت اسرائيل بشن ضربات كثيفة على القطاع متوعدة بالقضاء على الحركة الفلسطينية، مما ادى إلى مقتل عشرات الآلاف وتهجير “معظم” سكانه البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة وتسبب بكارثة انسانية.

وغداة اختتام الرئيس الأميركي دونالد ترامب جولة خليجية، اعلن الجيش الاسرائيلي السبت إنه شن الجمعة “ضربات مكثفة” وأرسل “قوات للسيطرة على مناطق في قطاع غزة”.

وأضاف الجيش على مواقع التواصل الاجتماعي أن ذلك يأتي “في إطار المراحل الأولية لعملية عربات جدعون وتوسيع المعركة في قطاع غزة بهدف تحقيق كل أهداف الحرب، بما فيها إطلاق سراح الرهائن وهزيمة حماس”.

– “الموت معا” –

استأنفت اسرائيل في 18 آذار/مارس عملياتها العسكرية بعد هدنة استمرت شهرين ومع تعثر المفاوضات.

وبعد أن سجل الدفاع المدني في غزة مقتل 280 شخصا على الأقل بين الأربعاء والجمعة، أفاد السبت أن 10 فلسطينيين على الأقل قتلوا جراء عدة غارات إسرائيلية على جباليا في الشمال وخان يونس في الجنوب.

في مجمع ناصر الطبي بخان يونس، نعت ريم أبو هاشم شقيقتها وزوجها وابنتهما الصغيرة بعد مقتلهم في شقتهم.

وقالت “كانا خائفين عليها للغاية حتى انهما رفضا إرسالها إلى المدرسة، وفضلا البقاء والموت معا”.

وفي مستشفى “الإندونيسي” في شمال القطاع، كانت غرف العمليات الجراحية والعناية المكثفة ممتلئة بالكامل مع “نقص الأدوية والمعدات الطبية والجراحية”، على ما ذكر لوكالة فرانس برس مديرها الطبيب مروان السلطان، مشيرا إلى وضع “مأساوي وكارثي”.

وفي ختام جولته الخليجية، قال ترامب الجمعة “نحن ننظر في أمر غزة، وسنعمل على حل هذه المشكلة. الكثير من الناس يتضورون جوعا”. ودعته حماس إلى الضغط على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

– وقف المجزرة –

وشدد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بدوره السبت على ضرورة “مضاعفة الضغط” على إسرائيل “لوقف المجزرة في غزة”.

كما صعّدت الحكومة الإيطالية السبت دعواتها لإسرائيل لوقف الضربات العسكرية الدامية على غزة، على لسان وزير الخارجية أنطونيو تاياني الذي قال “كفى هجمات” على القطاع المحاصر والمدمر.

وحذرت وزارة الخارجية الالمانية في بيان من أن “الهجوم العسكري الواسع النطاق يمهد لخطر تدهور الوضع الإنساني الكارثي لسكان غزة والرهائن المتبقين، واستبعاد احتمال التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وعاجل”.

أسفر هجوم حماس في 2023 عن مقتل 1218 شخصا، غالبيتهم من المدنيين وفقا لتعداد أجرته وكالة فرانس برس بالاستناد إلى بيانات رسمية إسرائيلية.

ومن بين 251 رهينة خطفوا خلال الهجوم لا يزال 57 في غزة بينهم 34 قال الجيش الاسرائيلي إنهم قتلوا.

ومنذ بدء الحرب بلغ عدد القتلى في غزة 53,272، وفقا لأحدث حصيلة اوردتها وزارة الصحة التابعة لحماس.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن “وابل القصف الأخير… وحرمان السكان من المساعدات الإنسانية يؤكدان وجود توجه نحو تغيير ديموغرافي دائم في غزة، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي ويرقى إلى مستوى التطهير العرقي”.

إلى ذلك، أعلنت “مؤسسة غزة الإنسانية” وهي منظمة غير حكومية مدعومة من الولايات المتحدة، الأربعاء، أنها ستبدأ هذا الشهر توزيع مساعدات إنسانية في غزة، لكن الأمم المتحدة أكدت الخميس أنها لن تشارك في توزيع المساعدات عبر هذه المنظمة، معتبرة أن آليتها لا تلتزم مبادئ الحيادية والاستقلالية.

بور/ريم/ص ك