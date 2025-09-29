The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

دعوى على شركة ذكاء اصطناعي تبيع بيانات شخصية

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

رفعت منظمة “نويب” النمسوية غير الحكومية دعوى في ليتوانيا على شركة “وايتبريدج إيه آي”، متهمة إياها بجمع بيانات شخصية حساسة وبيعها بشكل غير قانوني من خلال “تقارير سمعة” مُعدّة بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وقالت الخبيرة الحقوقية في “نويب” أيتانا بالاس في بيان إن “كمية البيانات الشخصية التي تُعالجها +وايتبريدج إيه آي+  مُقلقة، على ما تُقرّ الشركة نفسها في إعلاناتها”.

وتُتيح “وايتبريدج إيه آي” لزبائنها “القدرة على معرفة كل شيء عن أي شخص عبر الإنترنت”، بمن في ذلك أنفسهم. وتتضمن تقاريرها بيانات مُستخرجة تلقائيا من منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث.

كذلك تحتوي على معلومات مُعدّة بواسطة الذكاء الاصطناعي، ومنها سمات مستَنتَجة للشخصية أو معلومات حساسة عن الآراء السياسية أو الدين أو أية سوابق قضائية قد تكون موجودة. 

وقالت خبيرة حقوقية أخرى في “نويب” هي ليزا ستاينفيلد إن “لدى +وايتبريدج إيه آي+ نموذج أعمال مُريبا، قائما على خوف الجمهور وجهله بالحقوق الرقمية”.

وأوضحت “نويب” أن اثنين من المشتكين دفعا المال للحصول على تقرير عنهما، وتبيّن أن التقريرين كانا يتضمنان تحذيرات في شأن “عُري جنسي” و”محتوى سياسي خطير”. ولم يُستجب طلبهما بالتصحيح.

وأشارت الدعوى إلى انتهاكات عدة للائحة العامة الأوروبية لحماية البيانات تتعلق بمعالجة هذه البيانات، وحقهما في الوصول إليها، وحقهما في التصحيح. 

ولكل أوروبي الحق في الوصول إلى بياناته الشخصية مجانا، ولكن ورد أن “وايتبريدج” لم تستجب.

 ودعت المنظمة غير الحكومية هيئة حماية البيانات الليتوانية إلى إجبارها على ذلك، ووقف معالجة البيانات غير القانونية، وفرض غرامة.

وتقف جمعية “نويب” وراء عدد كبير من الشكاوى في حق شركات الإنترنت العملاقة. وتتهمها بمخالفة القانون لكسب المال من طريق استغلال البيانات الشخصية لمستخدمي منصاتها.

يقف نويب وراء مئات الشكاوى ضد اللاعبين الرقميين، والتي أسفرت عن غرامات بمليارات اليورو.

ويتكون اسمها Noyb من الأحرف الأولى لعبارة None of your business بالإنكليزية، وتعني بالعربية “هذا ليس من شأنك”.

بغ/ب ح/رك

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل تثقون بقدرة بلادكم على الصمود في وجه أعداء الديمقراطية؟

الديمقراطيات تواجه تحديات من الداخل والخارج. كيف تقيّمون مؤسسات بلدكم؟

شارك في الحوار
4 إعجاب
36 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
27 إعجاب
37 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
26 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية