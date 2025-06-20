دول أوروبية تحث إيران على العودة للدبلوماسية مع بحث ترامب المشاركة في القصف

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من فرنسوا ميرفي وجون أيريش وباريسا حافظي

جنيف (رويترز) – من المقرر أن يلتقي وزراء خارجية أوروبيون بنظيرهم الإيراني يوم الجمعة بهدف إيجاد مسار للعودة إلى الدبلوماسية بشأن برنامج طهران النووي في الوقت الذي تدرس فيه الولايات المتحدة المشاركة في القصف الجوي الإسرائيلي على إيران.

وتحدث وزراء من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الدول المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، بالإضافة إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي مع عباس عراقجي هذا الأسبوع، كما أنهم ينسقون مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

وفي مكالمة نادرة، أكدوا لعراقجي على ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات وتجنب المزيد من التصعيد. وبناء على اقتراح إيران، وافق الجانبان على الاجتماع وجها لوجه.

وتعقد المحادثات في جنيف، حيث جرى التوصل في 2013 إلى اتفاق مبدئي بين إيران والقوى العالمية للحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات قبل التوصل إلى اتفاق شامل في 2015. وتأتي المحادثات بعد انهيار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة عندما أطلقت إسرائيل ما أسمتها عملية “الأسد الصاعد” واستهدفت منشآت نووية وقدرات صنع صواريخ باليستية في إيران في 13 يونيو حزيران.

وقال دبلوماسي أوروبي “لا يستطيع الإيرانيون الجلوس مع الأمريكيين بينما نستطيع نحن… سنقول لهم أن يعودوا إلى الطاولة لمناقشة القضية النووية قبل (وقوع) السيناريو الأسوأ، وسنتطرق إلى مخاوفنا بشأن صواريخها الباليستية ودعمها لروسيا واحتجازها لمواطنينا”.

وشعرت القوى الأوروبية، التي لم تشارك في مفاوضات الملف النووي الإيراني مع الولايات المتحدة، بالإحباط المتزايد من استراتيجية التفاوض الأمريكية في المحادثات. واعتبروا أن بعض المطالب غير واقعية، في الوقت الذي يخشون فيه وجود إطار سياسي أولي ضعيف من شأنه أن يؤدي إلى مفاوضات دون نهاية واضحة.

وقال دبلوماسيان إن ليس هناك توقعات كبيرة بحدوث انفراجة في جنيف، حيث ستحضر كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي المحادثات أيضا.

لكنهما قالا إن من الضروري الانخراط في محادثات مع إيران لأنه بمجرد توقف الحرب، سيظل برنامجها النووي دون حل، إذ سيكون من المستحيل القضاء على المعرفة التي اكتسبتها إيران، مما يجعلها قادرة على إعادة بناء برنامجها سرا.

وقال مسؤول إيراني إن طهران ترحب دائما بالدبلوماسية، لكنه حث الترويكا الأوروبية على استخدام جميع الوسائل المتاحة للضغط على إسرائيل لوقف هجماتها على بلاده.

وأضاف المسؤول “لا تزال إيران ملتزمة بالدبلوماسية باعتبارها الطريق الوحيد لحل النزاعات، لكن الدبلوماسية تتعرض للهجوم”.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن هناك فرصة للدبلوماسية. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بعد أن عقد محادثات في واشنطن مع روبيو والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف.

وتابع قائلا على موقع إكس “ناقشنا كيف يمكن لإبرام اتفاق أن يفضي إلى تجنب تفاقم الصراع. هناك فرصة سانحة خلال الأسبوعين المقبلين للتوصل لحل دبلوماسي” في إشارة إلى قول البيت الأبيض يوم الخميس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيمهل الموقف أسبوعين قبل اتخاذ قرار بالانضمام لإسرائيل في الهجمات على إيران.

وقبل الضربات الإسرائيلية، تقدمت الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة بقرار وافق عليه مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي هيئة رقابية تابعة للأمم المتحدة، والذي أعلن أن إيران تنتهك التزاماتها المتعلقة بعدم الانتشار النووي.

وفي إطار قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الشهر، قال مسؤولون أوروبيون إنهم قد يحيلون ملف طهران إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في وقت لاحق من الصيف لزيادة الضغط عليها إذا لم يحدث تقدم في المحادثات النووية.

وهذا الإجراء منفصل عن إعادة فرض هذه الدول عقوبات الأمم المتحدة، بموجب آلية لإعادة فرض العقوبات تلقائيا، قبل 18 أكتوبر تشرين الأول عندما ينقضي أجل اتفاق 2015 النووي.

والأوروبيون هم الوحيدون القادرون على إطلاق آلية إعادة فرض العقوبات. وقال دبلوماسيون إن دول الترويكا كانت تعتزم تحديد موعد نهائي في نهاية أغسطس آب لإطلاقها.

وقال المسؤول الإيراني “أكدت إيران مرارا أن إطلاق آلية إعادة فرض العقوبات ستكون له عواقب وخيمة”.