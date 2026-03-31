دوي انفجار قرب مطار أربيل في كردستان العراق (مراسل فرانس برس)

دوّى انفجار صباح الثلاثاء قرب مطار أربيل الدولي الذي يستضيف قوات تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، وفق ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس في إقليم كردستان العراق.

ومنذ الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 شباط/فبراير، امتدتّ الحرب إلى العراق، على الرغم من أن حكومتَي بغداد وأربيل أرادتا تجنّبها بأي شكل.

ومنذ بداية الحرب، تعترض الدفاعات الجوية مسيّرات في أجواء أربيل التي تستضيف كذلك قنصلية أميركية ضخمة، فيما تعلن يوميا فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران شنّ هجمات على “قواعد العدو” في العراق والمنطقة.

وفيما أفاد أحد مراسلي فرانس برس في أربيل بسماع دوي انفجار قرب مطار المدينة، قال مراسل آخر إنه شاهد دخانا أسود في أجواء المدينة وإن شظايا سقطت على منازل مدنيين وسياراتهم.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت السلطات في محافظة السليمانية في إقليم كردستان إن “مقرّ قيادة القوات 70” من البشمركة “تمّ استهدافه فجرا بصاروخَين وطائرتَين مسيّرتَين”، دون أن يحدّد الأضرار.

ومنذ بدء الحرب، استهدفت كذلك هجمات حقولا نفطية في العراق تديرها شركات أجنبية بينها أميركية، ما دفع غالبية هذه الشركات إلى تعليق عملياتها احترازيا.

وسقطت الثلاثاء طائرة مسيّرة “في موقع مفتوح” داخل حقل “غرب القرنة-1” النفطي بجنوب العراق، “دون أن تنفجر”، حسبما قالت خلية الإعلام الأمني الحكومية.

وتتعرض كذلك منذ بداية الحرب مقارّ لهيئة الحشد الشعبي ولفصائل عراقية مسلحة موالية لإيران، لغارات منسوبة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقبل نحو أسبوعين، أقرّ البنتاغون بأن مروحيات قتالية نفذت غارات ضد فصائل موالية لطهران في العراق.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في العام 2014 لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، قبل أن ينضوي ضمن المؤسسة العسكرية العراقية ويصبح تابعا للقوات المسلحة. غير أنها تضمّ كذلك ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران تتحرك بشكل مستقل.

ليل الاثنين الثلاثاء، تعرّض مقرّ للحشد الشعبي يضمّ “اللواء 45” في جرف الصخر في وسط العراق لثلاث ضربات جوية لم تسفر عن خسائر بشرية، بحسب بيان للحشد الذي اتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بالضربات.

وتتمركز بشكل أساسي في قاعدة جرف الصخر، المعروفة أيضا بجرف النصر، كتائب حزب الله الموالية لإيران والتي لديها ألوية تابعة لها في الحشد الشعبي.

