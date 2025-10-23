لماذا يثق الشعب السويسري في مؤسسات الدولة؟

دولة مستقرة، وعملة قوية، ومشروعات قابلة للتحقق في المستقبل: مقارنة بما يعرفه العالم من توتّر واضطراب، تسير كثير من الأمور في سويسرا على ما يرام. ومن العوامل المهمّة وراء ذلك، الثقة العالية التي يوليها الشعب للمؤسسات.

تراجعت الديمقراطية في جميع أنحاء العالم في السنوات الأخيرة – فقد شهدت بلدان مثل الولايات المتحدة محاولات انقلاب وزيادة في العنف السياسي. أما في سويسرا، على النقيض من ذلك، فقد تصادف.ين أحد أعضاء الحكومة السويسرية في قطار، فهم.نّ يسافرون.نّ دائمًا تقريبًا دون حماية خاصة.

إن الثقة في السياسة في سويسرا أعلى منها في العديد من البلدان الأخرى. على سبيل المثال، كانت الثقة في الحكومة الفيدرالية هي الأعلى بين جميع بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في استطلاع نُشر في يوليو 2024. ولكن في الوقت نفسه، “تُظهر الاستطلاعات تراجع مستويات الثقة في سويسرا”، وفقًا لدراسة المعهد التقني الفدرالي العالي في زيورخ، التي هي بعنوان “الأمن 25”.

تكافح العديد من الديمقراطيات من أجل البقاء. وبالمقارنة، فإن سويسرا مستقرة سياسيًا. فهنا، يواصل ممثلو.ات الأحزاب الكبرى من مختلف الأطياف السياسية الحكم معًا. وتُعدّ الثقة عاملاً مساعدا في الاستقرار الاجتماعي. كما أن سويسرا هي واحدة من أكثر البلدان استقرارًا اقتصاديًا في العالم. وهذا أحد العوامل التي تكمن وراء الثقة في المؤسسات.

الثقة في الحكومة السويسرية

نشير في هذا السياق إلى أن السلطة التنفيذية في سويسرا منوطة بلجنة وليس بفرد واحد. ففي الهيئة التنفيذية – الحكومة الفيدرالية – يقود سبعة مسؤولين.ات وزارات البلاد السبع ويتناوبون.ن على منصب الرئاسة لمدة عام واحد. ومنذ تأسيس الدولة في عام 1848، لم يضطر سوى عدد قليل من الوزراء والوزيرات إلى مغادرة مناصبهم.هنّ بشكل غير طوعي. وحتى الآن، تولى 113 رجلاً وعشر نساء مناصب في الجهاز الحكومي التنفيذي. وفي إيطاليا، أدى ما يصل إلى 1300 وزير ووزيرة اليمين الدستورية منذ عام 1946.

وخلصت جامعة برن إلى أن المستوى العالي من الثقة في الحكومة السويسرية، والذي نما على مدى السنوات العشرين الماضية، هو أحد أسباب هذا الاستقرار في النظام السياسي.

مثلما هو الحال في الديمقراطيات المتطورة، يقوم كل من البرلمان والقضاء في الحكومة السويسرية بمراقبة بعضهما البعض ـ لكن الوزيرات والوزراء الفيدراليين مضطرون باستمرار لمواجهة اقتراعات شعبية. وبالفعل، قد تعبر أغلبية من الناخبين والناخبات عن رفضها المبادرات التي تقودها الحكومة في بعض الأحيان، ذلك لأن المواطن السويسري يعتبر الناخبين.ات المصدر الأعلى للسلطات.

جدير بالذكر، أن نظام الميليشيات (الخدمة العامة التطوعية) المتبع في سويسرا ينقل المسؤولية للشعب. لذلك، فمن يرغب في وضع بصمته في أحد المجالات، ما عليه سوى الانضمام إلى إحدى الجمعيات، أو المشاركة في مظاهرة احتجاجية. ويمكن لفرص المشاركة هذه أن تجلب الثقة.

الثقة في العِلم والشرطة

على مدى عقود، حققت الشرطة أعلى معدلات الثقة بين جميع المؤسسات في دراسة “الأمن” السنوية التي يجريها المعهد التقني الفيدرالي العالي بزيورخ ( ETH). وفي عام 2025، حصل العِلم على نتيجة أفضل للمرة الأولى. وجاءت السلطة القضائية في المرتبة الثالثة، متقدمة على الاقتصاد والحكومة والبرلمان – والتي شهدت جميعها انخفاضًا طفيفًا في الثقة مقارنة بالعام السابق.

الازدهار الاقتصادي واستقرار الفرنك السويسري يعززان الثقة

تعتبر سويسرا دولة قانون ناجحة، توفر حريات شخصية واسعة: فالنظام السياسي يحد من التركيز المفرط للسلطة في أيدي أفراد أو أحزاب. ويمكن للمقيمين.ات والمواطنين.ات الدفاع عن أنفسهم.هنّ ضد التعسف. كما أن حرية البحث وحرية الصحافة محميتان، على الرغم من وجود استثناءات، لا سيما في قوانين السرية المصرفية..

ويساهم الازدهار في المستوى المرتفع نسبيًا للثقة العامة. فالغالبية العظمى من الناس في سويسرا يعيشون في أمان اقتصادي. ويعتبر 15% فقط من السكان فقراء أو معرضين لخطر الوقوع في براثن الفقر، مقارنة بـ 21.7% في الاتحاد الأوروبي. وتتأثر هذه المجموعة بشكل خاص بارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة والسلع الاستهلاكية.

إن حقيقة أن الأسعار في سويسرا ارتفعت في السنوات الخمس الماضية بنسبة أقل من البلدان المجاورة تعود أيضًا إلى الفرنك السويسري، الذي ارتفعت قيمته بالنسبة لجميع العملات العالمية الرئيسية، مما يخفف من آثار التضخم.

وعلى عكس الولايات المتحدة، على سبيل المثال، فإن مبدأ استقلالية البنك المركزي مصون بموجب الدستور.

إطلالة خلابة على البحر الأبيض المتوسط

الحياة السويسرية، التي يجدها الكثير من الناس مريحة، أثارت أيضًا مرارًا وتكرارًا أصواتًا ناقدة: فهل يمكن أن يكون هناك فن جيد دون الكثير من الشدائد وعندما يحدث القليل جدًا من الأمور غير المتوقعة؟ في وقت مبكر من القرن التاسع عشر، داعبت فكرة نسف جبال الألب كارل شبيتلر، الحائز السويسري الوحيد على جائزة نوبل في الأدب.

وكان التذمر من استقرار البلاد موضوعًا متكررًا في كل جيل منذ ذلك الحين. هناك شيء واحد واضح: من يمكنه.ها أن يتخيل.تتخيل الانفجارات كلعبة ذهنية يعيش.تعيش حياة تكون فيها التفجيرات غير محتملة إلى حد كبير.

مخاوف بشأن تراجع الثقة والتضليل المعلوماتي

في حين أن العديد من الناس في سويسرا غير راضين.ات أيضًا عن السياسة وفقد بعضهم.هنّ الثقة في الديمقراطية، هناك إجماع واسع على قضية أخرى: وهي أن هذا يمثل مشكلة. فوفقًا لمقياس الانتخابات لعام 2025 الصادر عن هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، يعتقد 92% من المستطلعة آراؤهم.ن أن “تراجع الثقة” يمثل مشكلة كبيرة أو إشكالية إلى حد ما بالنسبة للديمقراطية.

وفي المقابل، يعتبر ما يقرب من الثلثين أن التضليل المعلوماتي والمعلومات المضللة يمثلان مشكلة كبيرة جدًا للديمقراطية.

الوضع الأمني المتغير في أوروبا، والأجواء المشحونة في وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضًا ببساطة الإمكانيات التكنولوجية المتغيرة: تواجه الثقة المجتمعية تحديًا خاصًا بسبب التجارب في الفضاء الرقمي. يخشى بعض الناس بشكل متزايد من المراقبة والرقابة؛ وبالنسبة لآخرين.أخريات، يحتل العنف الرقمي مثل خطاب الكراهية عبر الإنترنت مركز الصدارة.

بالنسبة لديمقراطية مثل سويسرا، يحمل المجال الرقمي عددًا من العقبات. وبما أن السويسريين.ات يصوتون.ن كثيرًا على القوانين والتعديلات الدستورية، فإن وجود شعب مطلع له أهمية أكبر للديمقراطية في هذا النظام السياسي مقارنة بالديمقراطيات التمثيلية.

فالنقاشات المحتدمة عبر الإنترنت أو حتى التضليل المعلوماتي الموجّه لا يمكن أن يكون لها تأثير على نتائج الانتخابات والاستقطاب الاجتماعي فحسب، بل يمكن أن يكون لها أيضًا تأثير مباشر على القرارات السياسية.

الدولة تحت ضغط للتحول الرقمي، ولكن في الوقت نفسه يجب أن تضمن عدم تعرض أولئك الذين يفضلون.ن حياة غير متصلة بالإنترنت للإجحاف. تواجه سويسرا نفس التحدي الذي تواجهه جميع الديمقراطيات: كيف يمكن للسكان تطوير التماسك الاجتماعي والحفاظ عليه؟ لا تبدو نقطة الانطلاق السويسرية لهذا الأمر سيئة للغاية.

تحرير: دافيد أويغستر

ترجمة: عبد الحفيظ العبدّلي

