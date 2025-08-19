ديموقراطيو تكساس عادوا للبرلمان وكاليفورنيا تستعد للرد وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية

عاد النواب الديموقراطيون إلى برلمان تكساس الاثنين بعد أسبوعين من مغادرتهم الولاية الأميركية لتعطيل مشروع قانون دعمه الرئيس دونالد ترامب لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لصالح الجمهوريين.

فقد شهد برلمان تكساس في بداية آب/أغسطس مواجهة بين النواب الجمهوريين، الذين يحظون بأغلبية ضئيلة، والديموقراطيين الذين غادروا الولاية للحؤول دون اكتمال النصاب وعرقلة التصويت على مشروع قانون يمنح خمسة مقاعد إضافية للجمهوريين في مجلس النواب الأميركي قبل انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني/نوفمبر 2026.

ولكن مع اكتمال النصاب الاثنين أصبح بالإمكان تمرير مشروع القانون فيما أكد برلمان ولاية كاليفورنيا ذو الأغلبية الديموقراطية أنه سيقابل قانون تكساس بمشروع آخر يعيد تقسيم دوائر كاليفورنيا لصالح الديموقراطيين.

ووصف ترامب مشروع القانون في تكساس عبر منصته تروث سوشال بأنه “أحد أكثر المبادرات التي دعمتها شعبية” داعيا الجمهوريين إلى “تمريره في أسرع وقت ممكن”.

وعطّلت مغادرة 50 نائبا ديموقراطيا التصويت على مشروع القانون لمدة أسبوعين، فيما أجروا زيارات لولايات ديموقراطية مثل نيويورك والينويز وكاليفورنيا.

وقال التجمع الديموقراطي في برلمان تكساس في بيان مع عودة المشرعين للولاية “عندما حاول الجمهوريون إسكات أصوات الأقليات من خلال التلاعب العنصري بالدوائر الانتخابية، استجاب الديموقراطيون في مجلس نواب تكساس للنداء”.

وأضاف البيان أنه “بعد حشد الأميركيين للانضمام إلى هذه المعركة الوجودية من أجل الديموقراطية، نعود إلى تكساس بشروطنا – مستعدين لجمع المستندات القانونية اللازم لدحض هذه الخرائط غير الدستورية أمام القضاء”، مؤكدين أن “المعركة مستمرة”.

وعادة ما تتم إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية الأميركية كل عشرة أعوام في ضوء التعداد الوطني الذي من المفترض أن يعكسه تقسيم الدوائر الانتخابية.

ولم يعد النواب الديموقراطيون إلى تكساس إلا بعد تأكيد برلمان كاليفورنيا نيته إعادة تقسيم الدوائر في ولايته.

ومن المتوقع أن يقدم ديموقراطيو برلمان نيويورك قانونا مشابها.

وقدم المشرعون في ولاية كاليفورنيا الاثنين حزمة تشريعية خاصة بهم، تتضمن ثلاثة مشاريع قوانين قد تنتهي بخريطة جديدة تسحب من الجمهوريين أي مقاعد إضافية للجمهوريين تمثل ولاية تكساس.

وأثارت التحركات في تكساس معارك مشابهة من أجل إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ولايات أخرى، حيث ينظر المحافظون الجمهوريون في عدة ولايات كيف يكسبون مقاعد جديدة في مجلس النواب الأميركي.

