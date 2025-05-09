رئيسة “إنستاكارت” فيدجي سيمو تتولى المنصب الثاني في “أوبن إيه آي”

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تترك فيدجي سيمو رئيسة منصة “إنستاكارت” الأميركية لتوصيل طلبات البقالة وظيفتها هذه لتتولى الموقع الثاني في “أوبن إيه آي”، بحيث يتيح تعيينها في هذا المنصب الجديد للرئيس التنفيذي للشركة الناشئة سام ألتمان التركيز على البحث والبنى التحتية وأنظمة الأمان.

ولن تتسلم الفرنسية فيدجي سيمو البالغة 39 عاما منصبها الجديد قبل أسابيع عدة، علما أن علاقات وثيقة كانت أصلا تربطها بـ”أوبن إيه آي”، إذ تولت فيها مهام الإدارة في آذار/مارس 2024.

وستصبح الموظفة السابقة في “فيسبوك” (“ميتا” راهنا) وخريجة جامعة “اش أو سيه باريس” للدراسات العليا في التجارة مديرة عامة للتطبيقات، وهي الكيان الذي تقع ضمنه الأدارة المساعِدة القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي “تشات جي بي تي”.

ويواكب استحداث هذا المنصب اتساع حجم الشركة التي ارتفعت قيمتها السوقية خلال عامين فقط من 29 مليار دولار إلى 300 مليار دولار.

وأطلقت الشركة “تشات جي بي تي” في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، وبات عدد مستخدمي هذه الأداة يفوق 500 مليون أسبوعيا.

وقال سام ألتمان في منشور أورده الخميس الموقع الرسمي للمجموعة “لقد أصبحنا شركة ذات منتج عالمي” و”في الآونة الأخيرة، شركة للبنى التحتية”.

وفي نهاية كانون الثاني/يناير الفائت، أعلنت “اوبن إيه آي” مشروعا جديدا أطلقت عليه تسمية “ستارغيت” يلحظ استثمار 500 مليار دولار مدى أربع سنوات في مراكز للبيانات في الولايات المتحدة، بالتعاون مع شركة “سوفت بنك” اليابانية وشركة “أوراكل” الأميركية.

وعرضت “أوبن إيه آي” الأربعاء مساعدة دول في تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لديها إذا كانت مهتمة بذلك، بدعم من “ستارغيت”.

وقال سام ألتمان الذي سيظل رئيسا تنفيذيا للشركة وسيواصل أيضا الإشراف على التطبيقات “سأركز أكثر على البحث وقدرات معالجة البيانات وأنظمة الأمان”.

وكتبت فيدجي سيمو على شبكة “لينكدإن”: “كان هذا قرارا صعبا جدا، ولكن كان من الصعب رفض فرصة تولي مسؤولية أحد أهم عناصر مستقبلنا الجماعي”.

وأوضحت أنها ستسلم مهامها إلى خَلَفها الذي لم يُعيَّن بعد، وستبقى رئيسة لمجلس الإدارة.

ولاحظ سام ألتمان أن سيمو “تتمتع بمزيج نادر بين قدراتها القيادية وخبرتها في المنتجات والعمليات والتزامها ضمان إفادة الجميع من تكنولوجيا” الشركة.

تو/ب ح/غ ر