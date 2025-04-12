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رئيس الإمارات يستقبل وفدا من الكونغرس الأميركي

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استقبل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان السبت وفدا من الكونغرس الأميركي يضم عضو مجلس الشيوخ السناتور جوني إيرنست وعضو مجلس النواب ديبي واسرمان شولتز، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وأشارت الوكالة الإماراتية إلى أن اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي “تناول علاقات الصداقة والتعاون الإستراتيجي (…) وتطرق إلى عدد من القضايا والموضوعات التي تتصل بالأمن والاستقرار الإقليمين والعمل المشترك لترسيخ السلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم”.

بور/ود

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