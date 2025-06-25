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رئيس الموساد الإسرائيلي يشيد بعملاء مهمة إيران ويتعهد بمواصلة اليقظة

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(رويترز) – – أشاد ديفيد برنياع رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) بعملائه لدورهم في العملية الإسرائيلية ضد إيران وعبر عن امتنانه لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية وتعهد باليقظة المستمرة في تصريحات أذيعت يوم الأربعاء.

وقال بارنياع في مقطع فيديو تضمن تصريحاته “سنظل يقظين ونراقب عن كثب جميع المشاريع في إيران التي نعلم بها بدقة متناهية. سنكون هناك مثلما نحن الآن”.

وقال مصدر أمني إسرائيلي لرويترز يوم 13 يونيو حزيران، في بداية حرب جوية استمرت 12 يوما على أهداف نووية وعسكرية إيرانية وانتهت يوم الثلاثاء بهدنة توسطت فيها الولايات المتحدة، إن إسرائيل أرسلت عملاء من الموساد إلى إيران لتدمير أنظمة الأسلحة.

وقال برنياع عن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية “أود أن أعبر عن تقديري وامتناني لشريكنا الرئيسي، وكالة المخابرات المركزية (الأمريكية)، على الأنشطة المشتركة”. وأضاف أن الوكالة دعمت الموساد وجعلت العملية ممكنة.

وقال المصدر الأمني الإسرائيلي في تقرير رويترز في 13 يونيو حزيران إن الجيش الإسرائيلي والموساد عملا لسنوات على جمع معلومات المخابرات اللازمة للغارات الجوية التي قتلت قادة وعلماء نوويين في إيران.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير في لقطات بُثت مساء الأربعاء “تعرض البرنامج النووي الإيراني لضربة قاسية وواسعة النطاق وعميقة، وتراجع سنوات إلى الوراء”. 

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية